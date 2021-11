V České republice se brambory pěstují na výměře téměř 30 tisíc hektarů. Nejvyšší podíl ploch představují konzumní brambory, z toho konzumní rané se pěstují v Polabí a na jižní Moravě, ostatní konzumní pocházejí nejčastěji z Českomoravské vrchoviny.

Dále se pěstují brambory určené pro zpracování na škrob a sadbové brambory. Brambory pěstují také zahrádkáři, odhadem na ploše kolem 8 tisíc hektarů. Na trhu jsou i brambory dovezené ze zahraničí. Sklizeň brambor, ať už sadbových, konzumních nebo určených k průmyslovému zpracování, se loni pohybovala v Česku na úrovni 30,27 tuny na hektar.

Do devadesátých let minulého století se u nás pěstovalo kolem 40 odrůd brambor. Ke konzumním účelům se jich využívalo kolem 30. Vždy existovala jedna nosná odrůda, která na trhu s přehledem dominovala, například Krasava, Radka nebo Karin. V České republice je ve státní odrůdové knize zapsáno 161 odrůd brambor.

Celková spotřeba brambor na jednoho obyvatele ročně se odhaduje na 70 kg. Z toho připadá asi 15 % na výrobky z brambor, zbytek představuje spotřebu brambor „ve slupce“. Brambory obsahují velké množství draslíku, sodíku, fosforu, hořčíku a železa a také vitaminů. Mají protizánětlivý a protibakteriální účinek a jsou i výborným antioxidantem.

Výkupní cena brambor pro zemědělce je 4 až 4,50 Kč za kilo. Podle ČSÚ došlo v září ke snížení spotřebitelských cen u brambor o 14,5 % a dosáhly hodnoty 12,12 Kč/kg. Byla to nejnižší hodnota od listopadu 2020.

Typy brambor

Ne všechny typy brambor můžeme využít na každý pokrm. Rané brambory brzy spotřebujte, nejsou vhodné k delšímu skladování. K uschování na zimu jsou určeny brambory pozdní, ty se dělí do třech varných typů podle obsahu škrobu.

Varný typ A

Brambory tohoto typu jsou podlouhlé, rohlíkovité, ledvinkové, mají hladkou slupku a pevnou lojovitou dužinu. Mají nízký obsah škrobu, a proto se hodí do salátů, polévek, na hranolky, k vaření ve slupce. Označují se zelenou barvou.

Varný typ B

Jsou to brambory pro univerzální použití. Jejich dužina je po uvaření sušší než u typu A, mohou se tedy rozpadat. Použití je především na přílohy, polévky, guláš. Jejich barevné označení je červené.

Varný typ C

Hlízy jsou spíše kulaté, moučnaté a rozpadavé. Obsahují hodně škrobu a nejsou vhodné k vaření ve slupce nebo do salátů. Hodí se na přípravu pyré, placek, knedlíků nebo pro pečení v alobalu. Označují se modrou barvou.

Správné uskladnění

Brambory na uskladnění vždy pečlivě proberte, odstraňte nahnilé a poškozené. Naskládejte je do čistých přepravek a uložte nejlépe třeba do sklepa. Do přepravky brambory dávejte v nízkých vrstvách, ne výše než 80 cm. Neskladujte brambory v pytlích, aby mohly dýchat.

Brambory musí být skladovány v chladu, suchu a ve tmě. Nesmí zmrznout, jinak sládnou. Teplota by nikdy neměla klesnout pod 4 °C. Dalším nežádoucím faktorem je světlo. Kvůli němu by brambory mohly začít klíčit. Pokud najdete brambor, který má klíček už delší než 5 centimetrů, raději ho vyhoďte. Takové brambory totiž obsahují mírně jedovatý solanin.

Skladovací místnost musíte pravidelně větrat, aby se na jejích zdech neusazovala vlhkost, která se z brambor vypařuje. Někteří lidé skladují brambory s jablky, což ale není ideální. Jablka produkují etylen, a tak dochází u brambor k velmi rychlému klíčení. Před konzumací se brambory musí řádně očistit, odstranit klíčky, vyhodit nazelenalé hlízy, omýt a tence okrájet.

Recepty z brambor

Krnovské brambory

Suroviny:

1 kg brambor

4 plátky vepřového nebo kuřecího masa

5 stroužků česneku

sůl

mletý pepř

1 lžička kari

150 g žampionů

150 g nivy

2 lžičky drceného kmínu

1 kelímek šlehačky

Postup:

Do vymazaného pekáče rozložíme oloupané a na kolečka nakrájené brambory. Maso naklepeme, potřeme prolisovaným česnekem, osolíme, okořeníme a rozložíme na brambory. Přidáme na plátky nakrájené žampiony. Posypeme nivou a kmínem, zalijeme šlehačkou a ve vyhřáté troubě pečeme asi 30-40 minut.

Šusky (opečené škubánky)

Suroviny:

šunka

5 ks brambor

sůl

1 hrnek polohrubé mouky

sýr

olej

Postup přípravy:

Oškrábané brambory rozřežeme na osminy a v osolené vodě přivedeme k varu. Když se voda vaří, přisypeme mouku tak, aby vytvořila na hladině kopeček. Takto vaříme pod pokličkou do změknutí brambor (15 až 20 minut). Poté scedíme a dohladka rozšťoucháme.

Ze vzniklé hmoty tvoříme placičky, do kterých obalujeme plátek tvrdého sýra a šunku, může být ale i bez ničeho. Smažíme na oleji z obou stran, dokud nevytvoří krustu. Navrch můžeme ještě posypat strouhaným sýrem a polít kečupem.

Pokud nechcete smažené šusky, můžete hmotu, tedy škubánky, jednoduše posypat mákem, tvarohem, opraženou strouhankou s cukrem nebo polít medem a rozehřátým mlékem.

Krkonošské sejkory

Suroviny:

1 kg oškrábaných brambor

2 vejce

1 dl mléka

150 g hladké mouky

kousek špeku

sůl

kmín

majoránka

mletý pepř

asi 100 g cibule

3 stroužky česneku

Postup přípravy:

Brambory oloupeme a nastrouháme najemno. Do brambor přidáme horké mléko, vejce, koření, sůl, utřený česnek a nakonec hladkou mouku. Bramborákovou směs promícháme.

Ocelový plát, plotnu případně teflonovou pánev rozehřejeme. Potřete ji kouskem špeku a nasucho bez oleje na ni dáme slabou, ale souvislou vrstvu těsta. Sejkory pečeme z obou stran dozlatova.

Hotové potřete máslem s cibulkou a můžeme podávat. Variací může být, že se cibulka nastrouhá přímo do brambor a potom se potírají sejkory čistým máslem.

Jaké je tajemství hranolků z „mekáče“?

Společnost McDonald’s prozradila, co dělá jejich hranolky tak oblíbené. „Vyrábíme je ze speciální odrůdy velkých brambor. Díky tomu jsou hranolky tak dlouhé, tenké a křupavé.“

V České republice se používají v McDonald’s hranolky z odrůd brambor Russet Burbank, Ivory Russet, Alverstone Russet nebo Innovator, které jsou díky své struktuře a podlouhlému tvaru pro výrobu hranolků ideální.

Průměrná doba pěstování brambor pro výrobu hranolků je 140 dní.

Po vstupní kontrole, omytí a oloupání jsou brambory předehřáté, rozkrájené na hranolky, blanšírované v horké vodě, ošetřeny dextrózou v koncentraci desetiny procenta (roztok přírodního cukru pro vyrovnání barvy po usmažení) a stabilizátorem, který chrání před hnědnutím. Nakonec jsou předsmažené a rychle zmražené.

Hranolky se fritují ve směsi řepkového a slunečnicového oleje s obsahem transnenasycených mastných kyselin pod 2 % (což je minimum, kterého lze při jeho výrobě dosáhnout).

Usmažené hranolky dochutíme maximálně 4 gramy soli na jednu várku, na požádání lze připravit i hranolky bez soli.

Hranolky čekají na své zákazníky po tepelné úpravě maximálně 7 minut, poté se odstraní jako kompostovatelný odpad.

Historie brambor



Pravlastí brambor je Jižní Amerika. Inkové je pěstovali na horských pláních And v Peru a Bolívii a na pobřeží Chile. Koncem 16. a počátkem 17. století se šířily po Evropě jako léčivá plodina nebo vzácná rostlina pěstovaná pro okrasu zahrad.



Prokazatelně poprvé byly podzemní hlízy uvařeny roku 1616 na hostině, kterou pořádal francouzský král Ludvík XIII. K nám se brambory dostaly na začátku 17. století. V roce 1632 se objevují jako pochoutka na stole jihočeského velmože Viléma Slavaty.



Ve větším měřítku se rozšířilo pěstování brambor v letech 1771 až 1772 za Marie Terezie, která jich nechala do Čech přivézt značné množství z Pruska. Na počátku 19. století byly vypěstovány první české odrůdy.