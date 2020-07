Povolení vařit pivo získalo město Blatná poprvé v roce 1489 od Zdeňka Lva z Rožmitálu, což byl český katolický aristokrat, stavovský politik, dvořan a donátor umění doby jagellonské a raně habsburské. Pivo se tehdy vařilo v městském a panském pivovaru. A právě z panského pivovaru se v roce 1896 stal Zámecký pivovar Blatná, v němž se vařilo až do října 1978, kdy přestal objekt vyhovovat svojí kapacitou, a tak se výroba přesunula do moderního pivovaru ve Strakonicích.

K obnovení tradice vaření piva došlo v roce 2016, a to v budově bývalé lednice, kde se dříve skladoval led. V Blatné dnes pod značkou Blatenský Kohout vaří čtyři druhy piva.

„Pro ležák plzeňského typu používáme klasický slad z Moravy, plzeňský slad a slad bavorský. Český chmel odebíráme ze žatecké oblasti, a to ve třech druzích: žatecký poloraný červeňák jako základ, premiant a chmel typu sládek k vyvážení chutě. Vodu čerpáme z artézských studní přímo v areálu pivovaru a díky její vysoké kvalitě ji není nutné dále speciálně upravovat. Polotmavý ležák se pak oproti klasickému ležáku liší v použití napraženého sladu, a to z důvodů dodání sladkosti a barvy,“ píší současní provozovatelé pivovaru. Z jeho produkce můžete kromě světlého a polotmavého ležáku ochutnat klasickou Blatenskou desítku nebo Sládkovo sváteční, což je světlý speciál 14%.

Jak už jeho celý název napovídá, Zámecký lihovar a pivovar Blatná se nezabývá pouze výrobou piva. V současnosti patří k největším českým výrobcům a vývozcům ovocných destilátů a bylinných likérů. Historie lihovaru sahá až do roku 1885, kdy baron Hildprandt založil Zámeckou palírnu přímo naproti svému vodnímu zámku v Blatné, na místě cukrovaru, který zde postavil v roce 1812.

V polovině minulého století přišla rodina Hildprandtů o všechen majetek a byla z Čech násilně vystěhována. Do Blatné se členové šlechtického rodu vrátili až na začátku devadesátých let. Dnes už opět Zámecká palírna produkuje tradiční likéry, fernet a ovocné destiláty Baron Hildprandt.

Kam na Blatenského Kohouta?



Prodejna v Zámeckém lihovaru a pivovaru Blatná na adrese Plzeňská 315 je otevřena od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. Pivo Blatenský Kohout pak můžete ochutnat i v pražských restauracích Malešický mikropivovar, Grand Cru, Kulaťák, Postel, Pohostinec Monarch a Pohostinec Karlín.