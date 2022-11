Zdroj: Deník

Teplo by Ghaně mělo vyhovovat

V těchto dnech bude Ansuma na dálku držet palce svým krajanům na mistrovství světa, které se hraje v Kataru. Podle jeho slov by měl šampionát na blízkém východě „Černým hvězdám“, jak se ghanské fotbalové reprezentaci přezdívá, sedět. „Nám to vyhovuje nejvíc, protože je tam velké teplo, což je přesně pro nás. Bude to zajímavé a můžeme pomýšlet hodně vysoko,“ myslí si šestatřicetiletý borec.

Jeho tip na výsledek tak nepřekvapí: „Ghana mistrovství světa vyhraje,“ vypálí věčně usměvavý Afričan, který však dlouhé roky žije v Česku. Ve skupině s Portugalskem, Jižní Koreou a Uruguayí by však za úspěch byl považován i samotný postup ze skupiny.

Ansuma má jasno i o současné největší hvězdě výběru trenéra Otto Addoa. „Rozhodně Thomas Partey. Hraje v Anglii za Arsenal.“

Musa Ansuma kope krajský přebor na Královéhradecku za Polici nad Metují. Tým z Náchodska si hodně oblíbil.Zdroj: Miroslav Holub

Silný útočník během patnácti podzimních kol nasázel v krajském přeboru sedm branek. Na českou zimu si však stále nezvykl. „Pořád nejsem zvyklý a nevím proč. Možná jsem čokoládový a v zimě vždycky zmrznu jako koule. Takže hodně topím, nebo radši letím domů do tepla,“ pobaví originální odpovědí. Je jasné, že v kabině týmu z adršpašských skal musí být veselo. Domů se vrací jednou za rok, prý má totiž řidičský průkaz na slony a žirafy, žertuje.

Pelé? Šaman jako já

Zajímavostí na celém jeho příběhu je, že Ansuma od dětství kamarádí s Michaelem Essienem, bývalou hvězdou londýnské Chelsea nebo královského klubu z Madridu.

Vizitka: Musa Ansuma

Narozen: 23. září 1986.

Země: Ghana.

Klub: FC Spartak Police nad Metují (krajský přebor Královéhradecka).

Předchozí kluby v ČR: Most, Vyšehrad (II. liga), Benátky nad Jizerou (ČFL), Roudnice nad Labem (ČFL), Dobrovice (divize), Přeštice (divize).



V zahraničí Ansuma působil na Kypru, v Německu, Polsku, Itálii či Ománu.

„Ano, můj kamarád Essien je doma legendou,“ přikyvuje. Za největší hvězdu ghanského fotbalu všech dob však považuje někoho jiného. „Abedi Pelé! On byl jednička, protože je šaman. Fotbalista jako jsem já, útočník. Dáváme góly, které nečeká gólman,“ vtipně popisuje Ansuma.

Jen pro připomínku. Abedi Pelé je jedním z prvních afrických fotbalistů, kteří se prosadili v Evropě. S Marseille získal tři mistrovské tituly. V sezoně 1992/1993 navíc s celkem z jihu Francie ovládl slavnou Ligu mistrů a mladším hráčům ukázal cestu. Za národní tým odehrál 67 zápasů a vstřelil v nich 33 gólů. Brazilský Pelé ho zařadil mezi 125 nejlepších žijících fotbalistů na světě.

Světový šampionát ve fotbale je pro celou africkou zemi prvotřídní událostí. „Doma tím všichni žijí! Navíc fanoušci od nás jsou přímo tam. Na stadionu se bude hodně bubnovat a pískat na vuvuzely. Jednoduše velká událost,“ přibližuje, jak to vypadá v jeho zemi během mistrovství světa.

A nemrzí ho, že si na podobném turnaji nikdy nezahrál? „Můj sen to možná byl, ale nedařilo se mi tak, abych se dostal na takovou úroveň,“ uzavírá povídání velký sympaťák.