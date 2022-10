Honzo, v posledním kole jste vyhráli v Roudnici vysoko 6:1, jak jste zápas viděl?

Věděli jsme, co nás čeká. Ofenzivní síla soupeře, ale ne už tolik odolná obrana a tedy šance pro nás hrozit. A to se nám především v prvním poločase dařilo. Měl jsem pocit, že nás Roudnice trochu podcenila.

Vy osobně jste nasázel hattrick, váš nejpovedenější letošní zápas, když bereme v potaz kvalitu soupeře?

Nevím zda nejpovedenější. Gólů si samozřejmě vážím, avšak ve hře se nepovedlo úplně všechno a pořád je co zlepšovat.

Jaký gól byl nejhezčí? Popište ho.

Vybral bych asi ten druhý. Obstřel na zadní tyč.

Předpokládám, že už víte, kolik půjde za tři branky do týmové kasy? Přece jen už je to váš druhý hattrick v sezoně…

No, na konci sezony tam určitě nebudu mít málo. A mezi všemi pokutami bude třešničkou na dortu právě tenhle rozhovor. Takže díky. (směje se)

Nejlepší střelci soutěže

11 - Jan Míka (Železnice)

9 - Tomáš Kučera (Roudnice)

9 - David Novák (Kunčice)

9 - Erik Berger (Nové Město nad Metují)

8 - Tomáš Nezbeda (Lázně Bělohrad)

8 - Martin Šmíd (Nový HK)

Během osmi zápasů jste vstřelil jedenáct branek a vévodíte střeleckým statistikám soutěže, čekal jste to před sezonou?

Určitě ne. Vždycky jsem v záloze hrával spíše hlouběji a nikdy moc gólů nedával. Až v posledních zápasech minulé sezony jsem se přesunul výše na post desítky, kde se dostanu do více příležitostí.

Máte nějakou metu, kolik branek chcete dát za sezonu?

Nemám. Hlavní je, aby se dařilo celému týmu a vyhrávalo se.

V sezoně jste proměnil už čtyři pokutové kopy, věříte si na ně? A pere se o ně s vámi někdo v týmu?

Když se mi ten zápas zrovna daří, tak si věřím. Nikdo se na penalty u nás zrovna moc nehrne, takže se většinou v daný moment dohadujeme pouze s Kypim (pozn. autora - Jan Kypr).

Jako nováček soutěže vévodíte I. A třídě, je to pro vás překvapení?

Věděl jsem, že nám svědčí hrát proti fotbalovějším soupeřům. Takže jsem se vstupu do soutěže nebál. To, že budeme první, jsem ale nečekal.

Dalo by se v Železnici uvažovat i o postupu do krajského přeboru?

Ačkoli o tom pořád vtipkujeme, tak jsme o tom ještě pořádně neuvažovali. Bylo by skvělé něco takového dokázat.

Jaká je podle vás největší přednost týmu?

Řekl bych, že odhodlání a bojovnost. Trenér po nás chce, abychom na hřišti nechali pokaždé maximum, o což se vždy snažíme.

Co stojí za obrovským vzestupem fotbalu v Železnici?

Řekl bych, že nějaká dlouhodobá práce. Vše si teď sedlo a daří se. Avšak pozice v tabulce zatím o ničem nevypovídá. Zbývá ještě hodně kol a čekají nás výborní soupeři.

Jan Míka s pohárem pro nejlepší tým I. B třídy.Zdroj: Sokol Železnice

Železnice je fotbalovým městečkem, co říkáte na velký zájem fanoušků, kteří vás podporují v hojném počtu?

Ano, fanoušci nás pohání kupředu a je to opravdu skvělé. Jako hráči jsme za to vděční a jsme vždycky rádi, když jim můžeme udělat radost.

V příštím kole se odehraje zápas podzimu, když doma hostíte druhou Českou Skalici, co od zápasu očekáváte? Budete se připravovat nějak speciálně?

Očekáváme fotbalového soupeře s velkou kvalitou a nehodláme nic podcenit. Hrajeme ale doma, což je pro nás vždy výhodou a proto se na duel všichni těšíme!