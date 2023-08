Železnice zahájila oproti plánu sezonu o týden později, když její první duel proti Vysoké nad Labem byl kvůli nezpůsobilému terénu odložen. Ale ani to třetí tým loňské sezony nijak neovlivnilo. Proti Kunčicím se od začátku hrálo na jednu branku a rozhodnuto bylo do poločasu. Dařilo se především Michalu Milerovi, ten stihl nasázet tři branky za 32 minut a zaslouženě se stal kanonýrem kola.

Michale, o víkendu jste porazili Kunčice 5:1, jak jste zápas viděl?

Myslím si, že od začátku jsme byli lepším týmem, byli jsme víc na balónu a myslím si, že rozhodl první poločas, po kterém jsme vedli 4:1. Druhý poločas už jsme mohli jen kontrolovat hru.

Lepší vstup do sezony jste nemohl prožít, když jste hned nasázel hattrick… spokojenost?

Rozhodně ano. Takový vstup do soutěže jsem nečekal, ale jsem za to moc rád.

KRAJSKÝ FOTBAL: Solnice padla u nováčka, druhý novic obral exdivizní Náchod

Můžete vaše branky popsat?

Na první dvě branky jsem dostal dobře nacentrováno od Klouziče (pozn. autora: Roman Klouza) a Burgyse (pozn. autora: Filip Burgert) a s trochou štěstí to zapadlo do brány. Na třetí gól jsem opět dostal dobrou přihrávku od Kypiho (pozn. autora: Jan Kypr), zavřel jsem oči, vystřelil a padlo to tam!

Už víte kolik zaplatíte do týmové kasy?

Jasně, vím. Bude mě to stát basu. (směje se)

Vy jste do Železnice přišel v polovině loňské sezony ze Sobotky, jakou partu a celkově fotbalové zázemí jste v novém klubu našel?

Partu máme jednu z nejlepších, co jsem zažil. Když vidím zápal do fotbalu od vedení přes hráče až po fanoušky a že nás chodí trénovat třikrát týdně minimálně 25 hráčů, tak je odpověď na tuto otázku velmi jednoduchá a každý si ji může domyslet.

Gólová radost fotbalistů Železnice po brance Michala Milera.Zdroj: Barbora Čapková

Loni jste skončili třetí těsně za postupem, když se rozhodovalo až v posledním zápase v Lázních Bělohradě, co jste cítil?

Zklamání! Ale za tým a podporu fanoušků můžu říct, že jsme odvedli dobrý výkon. Chybělo trošku štěstíčka.

I když postup nevyšel, jak na poslední duel v Bělohradě, kam dorazilo 650 diváků a hrálo se tak před skvělou kulisou, vzpomínáte?

Byl to jeden z mých nejlepších fotbalových zápasů, co jsem kdy zažil. Škoda, že nedopadl tak, jak jsme si všichni přáli.

Jak proběhla v Železnici letní příprava? Jste dobře nachystaní?

Příprava byla rychlá, ale intenzivní. Myslím, že jsme dobře nachystaní na sezonu, ale to ukáže až čas.

Jak jste si užili Lázeňský pohár v Luhačovicích, i když vám první místo uteklo v penaltovém rozstřelu?

Byla to moje první účast na Lázeňském turnaji a doufám, že nevynechám už žádný. Bylo to všechno suprácký. Jedinou kaňkou byl ten výsledek ve finále, kde se potvrdilo, že penalty nám nejdou.

V I. A třídě došlo k obměně týmů. Přišli ambiciózní nováčci a navíc z kraje spadly hned tři týmy, kdo podle vás bude hlavním aspirantem na postup?

Jsou odehrána dvě kola, těžko říct. Je teprve začátek sezony, ale doufám, že my budeme bojovat o ty nejvyšší příčky.

V sobotu se utkáte s jedním z nováčků – s rezervou hradecké Slavie - která zatím dvakrát vysoko vyhrála, co od zápasu očekáváte?

Vyrovnaný zápas, hodně napoví první vstřelený gól. Doufám, že vyhrajeme.

Jaké má v letošní sezoně Železnice ambice?

Ty nejvyšší!

Máte nějaký cíl, kolik gólů byste chtěl za sezonu nasázet?

Cíl nemám. Přeji si, aby se dařilo celému týmu a je jedno kdo ten gól dá, hlavně, že vyhrajeme.