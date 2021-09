Druhý poločas dlouho branky nepřinášel a prakticky až do závěrečné desetiminutovky nebylo nic jasného, ovšem potom prvoligoví Votroci šlápli do pedálu, zařadili dvojku a třemi góly rozhodli o zaslouženém postupu.

Celek, jenž se dlouhodobě pohybuje na špici ČFL, čekal na hradecké Votroky ve třetím kole MOL Cupu. Hradečtí fotbalisté zavítali na trávník týmu SK Zápy a po vítězství 4:0 si ze středočeského regionu odvezli postup do osmifinále.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.