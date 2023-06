Sobota 14.00. Tohle datum si musí zapsat do svých kalendářů fanoušci, kteří si nechtějí nechat utéct vyvrcholení nesmírně zajímavého dramatu. Lázně Bělohrad, Česká Skalice, Železnice - tři celky, které během letošní sezony jednoznačně dominovaly I. A třídě, si to rozdají o mistrovský pohár a o dvě vstupenky do krajského přeboru. Skalice se právě dvě hodiny po poledni představí na hřišti hradecké Lokády. Ve stejný čas bude mít kvůli regulérnosti výkop i duel klubů z Jičínska.