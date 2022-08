Cíl pro novou sezonu?

FK ČERNILOV (sestup z KP)

Tomáš Obzina, sekretář klubu: „Naším cílem je stabilizovat mužstvo a držet se v krásném středu tabulky.“

FC SLAVIA HRADEC KRÁLOVÉ B (3. místo)

Jaroslav Šlégr, trenér: „V tomto roce máme jednoznačný cíl a to soutěž vyhrát a postoupit do I. A třídy. Chceme k tomu přistoupit zodpovědně a s pokorou, ale jakýkoliv jiný výsledek sezony by byl zklamáním.“

TJ SOKOL JAVORNICE (4. místo)

Tomáš Krunčík, trenér: „Hlavně po naší skvělé jarní části toho od nás budou možná někteří čekat víc, než zřejmě mají. Do sezony vstoupíme s citelným oslabením a tak budeme muset skládat a vymýšlet (respektive už to děláme), aby si to opět sedlo k naší spokojenosti. Nápady jsou, ale uvidíme, jaká bude realita. Vše se bude odvíjet samozřejmě také od zdraví a formy hráčů. To, že se maximálně opřeme o domácí prostředí, je asi jasné každému. Doufám tak, že se nám podaří najít cesta, která nás udrží v první polovině tabulky.“

TJ SPARTAK OPOČNO (6. místo)

Adam Smola, hrající sekretář klubu: „Oproti minulé sezoně se v kádru provedlo mnoho změn. Posílili jsme především obranné řady a i díky tomu bychom rádi pomýšleli na vyšší příčky, než tomu bylo v minulých letech. Rádi bychom se prezentovali fotbalem, který bude bavit nejen hráče, ale i fanoušky. Nakonec, představa A třídy v Opočně je lákavá, za cíl si to ale nedáváme.“

TJ SLAVOJ PŘEDMĚŘICE NAD LABEM (7. místo)

Lukáš Mrkvička, trenér: „Minulou sezonu jsme získávali další cenné zkušenosti pro náš mladý tým. A tyto získané zkušenosti chceme v nadcházejícím ročníku zužitkovat. Proto jsme také přivedli pár zkušenějších navrátilců z hostování, aby nám na této cestě pomohli. V sezoně budeme chtít atakovat vrch tabulky a předvádět svižný a kolektivní fotbal.“

FC ČESKÉ MEZIŘÍČÍ (8. místo)

Patrik Havel, trenér: „Hrát vršek tabulky, zapracovávat dorostence, čtvrtfinále krajského poháru.“

TJ LOKOMOTIVA MEZIMĚSTÍ (9. místo)

Jindřich Kitler, trenér: „Naším cílem je hrát dobrý fotbal, bavit diváky, pohybovat se stejně jako v minulé sezoně v horní polovině tabulky a zdaleka se vyhnout bojům o záchranu.“

TJ SOKOL MALŠOVICE (10. místo)

Lukáš Zrůst, trenér: „Po příchodu třech posil do základní sestavy (čtyři jsou ještě v jednání), určitě nechceme přemýšlet o záchraně. Rádi bychom se pohybovali do pátého místa v tabulce, ale všechno bude záležet na mnoha okolnostech. Myslím si, že letos bude I. B třída opravdu kvalitní.“

TJ BANÍK VAMBERK (11. místo)

Ladislav Falta, sekretář klubu: „Rádi bychom hráli pěkný fotbal, v klidu a co nejvýše od sestupových vod. To znamená, že naším přáním je pohybovat se zhruba někde v polovině tabulky, ale uvidíme, nakolik je to reálné. Po odchodu několika hráčů na jaře je naším úkolem také konsolidovat hráčský kádr.“

TJ SOKOL LÍPA NAD ORLICÍ (12. místo)

David Mondík, sekretář klubu: „V nové sezoně chceme hrát kvalitní fotbal, který nás i naše fanoušky bude bavit. Hlavně zapomenout na minulou sezonu a poučit se z ní.“

TJ VELICHOVKY (postup z okresu)

Jiří Lebedinský, trenér: „Jako nováček soutěže máme za krátkodobý cíl se v následujícím ročníku v soutěži udržet. Jako dlouhodobý cíl pak máme hrát I. B třídu ve Velichovkách dlouhodobě. A samozřejmě bychom chtěli bavit naše náročné fanoušky pěkným fotbalem, na který budou rádi a opakovaně chodit.“

FC ZDELOV 1963 (postup z okresu)

Petr Komárek, sekretář klubu: „Do krajské B třídy vstupujeme s cílem vyhrát všechny duely. I když se nám to jako nováčkovi zřejmě nepodaří, chtěli bychom co nejvíce krát potěšit a pobavit naše skvělé fanoušky pěkným a také moderním fotbalem. Žádné catenaccio. Pokud se nám podaří v nové sezoně nasbírat 39 bodů a více, budeme nadmíru spokojeni.“

TJ SOKOL MALŠOVA LHOTA (postup z okresu)

Ondřej Němec, trenér: „Jsme v soutěži nováček, takže jsme nohama na zemi. Byl bych spokojený, kdybychom se v naší první sezoně v I. B třídě pohybovali v horní polovině tabulky.“

AFK HRONOV (postup z okresu)

Jaroslav Rubeš, trenér: „Po postupu do I. B třídy bychom rádi udrželi především herní pojetí mužstva. Konec soutěže, kdy se nám podařilo sedm vítězství v řadě, potvrdil i správné mentální nastavení mužstva. Bude velice obtížné si toto přenést do krajské soutěže, ale chceme se o to pokusit. Pokud bychom se umístili ve středu tabulky, byli bychom spokojeni.“