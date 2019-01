Hořice - Ve středečním vloženém kole krajského přeboru cestovali fotbalisté do Kratonoh s touhou se konečně v novém ročníku soutěže chytit a hlavně bodovat. To se bohužel nepovedlo a nejtěsnější prohra hodně mrzí.

Sokol Kratonohy – Jiskra Hořice 1:0 (0:0)

Domácí zahájili aktivně a po většinu utkání měli míč na kopačkách častěji. Hosté z Hořic si však dobře plnili své úkoly a moc nepouštěli soupeře do šancí. První příležitost měli právě Hořičtí, když po standardní situaci orazítkovali hlavou tyč. Domácí odpověděli po centru z pravé strany a následném zakončení z bezprostřední blízkosti hořické branky. Gólman Žižka však dobrým zákrokem podržel své mužstvo. V prvním poločase zazvonila po hlavičce i hořická tyč a v dalších dvou příležitostech domácích znovu dobře zasáhl Žižka.

Druhý poločas pokračoval v podobném duchu jako ten první, kdy se domácí těžko prosazovali přes dobře organizovaného soupeře z Hořic.

Rozhodnutí přišlo v 69. minutě, po chybě a špatné rozehrávce v obraně Hořic, přihrávce do pokutového území a tvrdé střele z jeho kraje. Tu ještě Žižka vyrazil, ale na následnou dorážku Fidry již neměl šanci a domácí se tak ujali vedení 1:0. To jim i přes snahu Hořic vydrželo až do samotného závěru a posledního hvizdu rozhodčího Kalaše. Nutno říci, že vzhledem k průběhu hry je vítězství domácích zasloužené.

Fakta – branka: Fidra. Rozhodčí: Kalaš. ŽK: 1:3 (58. Štěpánek – 56. D. Pour, 82. Palm, 92. Ruml). Diváků: 110. Jiskra Hořice: Žižka – D. Pour, Rubeš, Ruml, Vávra – Palm, Šmarda – Nečesaný, A. Pour, Kuneš (80. Šedivý) – Michálek (81. Skalský).

Zklamání z nulového bodového zisku a porážce 1:0 je samozřejmě velké a nezbývá než se dobře připravit na další těžké utkání na Olympii Hradec Králové, které se odehraje v nedělním dopoledni. Výkop utkání v 10.15 hodin.

V neděli se hrají na Gothardě dva zápasy. Dorostenci Jiskry Hořice hostí mužstvo z Třebechovic. Začátek ve 14.45 hodin, jako předzápas utkání B mužstva, které přivítá od 17 hodin Kopidlno B.

RMSK Nový Bydžov – FK Lázně Bělohrad-Pecka 2:1 (0:0)

V prvním poločase měli hosté v Hlušicích více ze hry, ale domácí tým tlak ustál a do kabin se šlo za bezbrankového stavu. Do druhého dějství domácí zlepšili pohyb a vedli 2:0 (Vaníček, Langr). Hosté snížili z penalty v 80. minutě po ruce jednoho z domácích hráčů. Gól obstaral Rychecký a vyhoupl se do čela střelců. Hosté tak přišli o vedoucí pozici, ale podali dobrý výkon.

FK Lázně Bělohrad-Pecka: Božič – Šrám, Velich, Kazda, Mindl – Berger (83. Michálek), Loner, Lánský, Blažek (58. Wagenknecht) – L. Jezbera (67. Odvárko), Rychecký (87. P. Jezbera).

(dopa)