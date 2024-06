„Důvodem pro zkrácení volného přestupového okna je, že kluby budou před losovacími aktivy vědět, s kolika hráči mohou počítat. Asociace tím získá čas navíc, ve kterém vyřeší palčivý problém, kterým je pomalé vyplácení částek za odstupné. Nově dojde k rozdělení částky na dvě splátky - první již na začátku července,“ informoval web FAČR fotbal.cz.

Kdo na Jičínsku využil volného okna k přestupu?

Pavel Drozd (Hořice ► Lokomotiva Hradec Králové)

Aleš Gaubman (Jičín ► Lomnice nad Popelkou)

Martin Rajniš (Jičín ► Milíčeves)

Jakub Zadražil (Jičín ► Železnice)

Robin Vrbata (Stará Paka ► Vítězná)

Patrik Berounský (Kopidlno ► Starý Bydžov)

Lubomír Kolář (Žlunice ► Češov)

Martin Špicl (Žlunice ► Jičín)

Dominik Věchet (Valdice ► Stará Paka)

Drahoš Jebavý (Žeretice ► Skřivany)

Jiří Szkibik (Žeretice ► Češov)

Ondřej Fanta (Nový Bydžov ► Železnice)

Adam Nydrle (Nový Bydžov ► Železnice)

A jak se hýbalo s tabulkovými cenami? Týmy v třetí nejvyšší soutěži platily za hráče, kterým je 19 až 23 let sedmdesát tisíc korun, nově zaplatí sto tisíc. V divizi stouplo odstupné z padesáti tisíc na sedmdesát tisíc a v krajském přeboru z třiceti tisíc na padesát tisíc. U hráčů mezi 24 a 29 roky je nárůst v ČFL z šestapadesáti tisíc na osmdesát tisíc, v divizi ze čtyřiceti tisíc na šestapadesát tisíc a v krajském přeboru ze čtyřiadvaceti tisíc na čtyřicet tisíc.

U fotbalistů mezi 30 a 33 lety zaplatí kluby v ČFL nově padesát tisíc místo pětatřiceti tisíc, v divizi pětatřicet tisíc místo pětadvaceti tisíc a v krajském přeboru pětadvacet tisíc místo patnácti tisíc.

Výše tabulkového odstupného za přestup v kategorii mužů.Zdroj: FAČR

Od I. A třídy níž připlatí kluby za nové hráče tabulkově o jednotky tisíc více. Například za mladíky mezi 19 a 23 lety stouplo odstupné v prvních třídách o pět tisíc na třicet tisíc v áčkových, respektive pětadvacet tisíc u béčkových. O deset tisíc vzrostlo v rámci okresního přeboru, kde oddíl nově zaplatí dvacet tisíc (všechny sumy najdete přehledně v tabulkách).

Vždy platí, že klub musí zaplatit sumu podle soutěže, kterou hraje nejúspěšnější mužstvo v kategorii mužů. Změnou prošla také tréninková kompenzace, která se nově nevyplácí do 23 let, ale pouze do 21 let. Částky však byly rovněž navýšeny.