/ROZHOVOR/ Nosí vizitku nejstaršího fotbalisty v okrese Hradec Králové - je mu 65 let! Říká, že v září už oficiálně ukončil kariéru, ale v případě potřeby znovu naskočí. Převýšovský gólman František Hansl ještě před koronapauzou hájil branku svého mužstva ve IV. třídě proti béčku Nepolis. A co víc, výkonem přispěl ke kanonádě 11:1.

František Hansl. | Foto: Lubomír Douděra

Hanslova kariéra je opravdu dlouhá. S fotbalem začínal v roce 1967 za žáky v Chlumci nad Cidlinou a rovnou byl postaven do branky. Na vojnu si odskočil do Karlových Varů, kde chytal třetí ligu. Následně se vrátil zpátky do Chlumce. V letech 1992 až 1995 působil v německém týmu SF Olpe a právě na toto zahraniční angažmá nejraději vzpomíná. Dalším jeho týmem byl SK Převýšov v letech 2002 až 2004, následně hájil barvy Nepolis, aby se od roku 2007 natrvalo usadil znovu v Převýšově.