KRAJSKÝ FOTBAL: Slavia doma zaváhala. Bitva o čelo I. A třídy pro Českou Skalici

Poté měli více ze hry bělohradští fotbalisté a za svoji snahu byli odměněni. Ve 33. minutě napřáhl z uctivé vzdálenosti Marek Wagenknecht a krásnou ranou vyrovnal na 1:1. Radost však vydržela domácím jen pár vteřin. Skalice se hned po rozehře dostala dopředu a Chráska svým druhým gólem v utkání vrátil svému týmu ztracené vedení – 1:2. „Po střele Romana Pípka jsem dorazil míč z úhlu do odkryté branky,“ přiblížil produktivní útočník.

Po změně stran si Bělohrad vytvořil drtivý tlak, ale branku z něj nevytěžil. Naopak lídr soutěže využil rychlý brejk, když se prosadil Stanislav Hanel. Stejný hráč o pár minutek přidal i pojistku pro hosty – 1:4. Až v závěru duelu korigoval z nařízené penalty Jiří Wagenknecht – 2:4.

„Zápas se odehrál na skvěle připraveném trávníku a před skvělou kulisou. Náš tým přijelo podpořit mnoho fanoušků. Tímto jim za nás moc děkuji! Bělohrad jsme přehráli díky organizované obraně a útokům po rychlých brejcích. Samozřejmě nám velmi pomohl gólman Honza Šťastný,“ zhodnotil Chráska.

Česká Skalice se výhrou v zápase jara výrazně přiblížila postupu do krajského přeboru. O druhé postupové místo si to s největší pravděpodobností rozdají týmy z Jičínska. Lázně Bělohrad a Železnice. „Samozřejmě pro nás je výhra velmi cenná. Byl to náš jasný cíl a jsme rádi, že jsme tento nelehký úkol splnili. Nesmíme ale usnout na vavřínech a v týdnu kvalitně potrénovat na další zápas, je totiž potřeba makat až do úplného konce sezony, aby postup vyšel,“ uzavřel Chráska.

Zdroj: Youtube

Lázně Bělohrad – Česká Skalice 2:4 (1:2)



Fakta – branky: 33. M. Wagenknecht, 88. J. Wagenknecht - 18. a 34. Chráska, 58. a 63. Hanel. Rozhodčí: Marek - Mrkáček, Lukes. ŽK: 1:2. Diváci: 252. SK Lázně Bělohrad: Dobřichovský – Kracík (75. Pour), Marek, Odvárko, Kluz – Hrnčíř, M. Wagenknecht, J. Wagenknecht, Loner – Kiec, T. Nezbeda. SK Česká Skalice: Šťastný - Výborný (90. Šrajbr), Rompotl, Pípek, Hanel, Chmelík, Diviš (90. Provazník), Resler (58. Tipelt), Pácalt, Chráska (68. Čáp), Novotný.

Železnice si v okresním derby poradila s Miletínem

V okresním derby téměř před třemi stovkami fanoušků hostila Železnice rozjetý Miletín. Domácí favorit duel zvládl, když neinkasoval, naopak hostujícího gólmana Richtera překonali Kypr, Miler a Míka a byla z toho zasloužená výhra 3:0.

„Derby táhlo, přišly tři stovky fandů, kteří viděli podle očekávání bojovné a neúprosné střetnutí. Na naší straně však stála vyšší úroveň kombinace a rychlostní vybavenost, tyto dva faktory podle mne rozhodly,“ nechal se slyšet kouč Železnice Vladimír Blažej.

Na druhé straně moc důvodů ke spokojenosti nebylo. „Po třech vítězných zápasech přišlo herní a výsledkové zklamání. Nezbývá než domácím pogratulovat a připravit se na další těžký zápas, který nás čeká na domácím trávníku, kde přivítáme v dalším derby Bělohrad,“ uvedl vedoucí miletínského mužstva Antonín Kraus.

Železnice – Miletín 3:0 (1:0)



Fakta – branky: 14. Kypr, 56. Miler, 80. Míka. Rozhodčí: Švec - Kořínek, Šnajdr. ŽK: 4:3. Diváci: 296. TJ Sokol Železnice: Puš – Odvárko, Haken, Starý, Burgert – Klouza (86. Saal), Šťastný (80. Kracík), Míka, Barták – Miler (70. Beránek), Kypr. SK Miletín: Richter – Lámr, Kňourek, Bartoníček, Machačka – Minich, Němeček, Kulina (84. Sláma), Bělina (46. Vondrouš) – Andrle (76. Kučera), Sás (46. Hátle).

Další výsledky 25. kola

Nový Hradec Králové – Roudnice 1:2 (1:1). Mrštík – J. Černý z pen., V. Pospíšil. Sobotka – Kunčice 4:3 (1:3). Branky: T. Pavlíček, Z. Přikryl, Čerych, Klečal – Feko 3. Trutnov B – Třebeš B 1:2 (1:2). Branky: Metlický – T. Havrda, Rychtár. Třebechovice pod Orebem – Lokomotiva Hradec Králové 0:3 (0:1). Branky: Kosař z pen., Jurnečka, Vrbata. Nové Město nad Metují – Stěžery 3:2 (1:1). Branky: D. Hůlek 2, Šafránek – K. Vácha, J. Gabriel. Náchod B – Broumov 2:1 (0:1). Branky: L. Knap, Jan Melichar – J. Kotyza.