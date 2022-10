V hradeckém dresu dostanou šanci méně vytěžovaní hráči, i tak pro svěřence zkušeného trenérského barda Miroslava Koubka by měl být postup do další fáze poháru povinností. Chlumec však nelze za žádnou cenu podceňovat. Však si vzpomeňte na tři roky starou jízdu pohárem, kdy zde vyhořely prvoligové týmy Příbrami a Bohemians 1905. Chlumecké zastavila v infarktovém zápase až hvězdná plzeňská Viktorka. Utkání tehdy přímo na stadionu sledovalo na 4000 tisíce diváků.

KRAUS SE LOUČÍ

Jan Kraus.Zdroj: FK Chlumec nad CidlinouV pohárovém utkání se rozloučí s aktivní hráčskou kariérou Jan Kraus a naposledy na sebe navlékne dres (chlumecký) v ostrém soutěžním utkání. V minulosti oblékal i ten Votroků. První ligu hrál ještě za Plzeň a Zlín. Střihl si také roční exotické angažmá v korejském Tegu.

„Jde o regionální derby, víme, že se Chlumec bude chtít vytáhnout. Dobře si uvědomujeme, že tam v posledních letech hrála těžké utkání Plzeň, vypadla s ním Bohemka. Já sám, když jsem trénoval Teplice, jsem tam hrál velice těžký zápas. V posledních utkáních se jim daří, takže to rozhodně nesmíme podcenit,“ uvedl hradecký asistent Stanislav Hejkal.

Třetiligový celek bude mít zvýšenou motivaci, ale zároveň si je vědom kvalit protivníka z nejvyšší soutěže. „Pro celý mikroregion je to zajímavé utkání. My hrajeme s mužstvem, které je v prvoligovém pelotonu v jeho první třetině. Je to asi nejtěžší možný soupeř, neboť má hru postavenou na výborné organizaci a fyzické připravenosti. Zároveň je to specifické, jelikož v ČFL hrajeme již o víkendu s hradeckým béčkem. Samozřejmě bychom nechtěli nějak propadnout, aby z toho nebyla ostuda, ale abychom potěšili naše fanoušky. Uvidíme, na co to bude stačit,“ řekl chlumecký kouč Miloš Sazima.