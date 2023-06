Významný milník! V Jičíně se začal hrát fotbalu už před 125 lety. Na poslední červnovou sobotu si sportovní klub připravil oslavy. Ty nabídnou řadu zápasů.

Oslavy 125 let fotbalu v Jičíně nabídnou bohatý program. | Foto: SK Jičín

Úspěšnou sezonu za sebou mají fotbalisté SK Jičín. A-tým po parádní jarní jízdě skončil v krajském přeboru na osmém místě. V druhé polovině sezony však kosil jednoho soupeře za druhým a patřil k nejlepším. Rezerva obsadila v I. B třídě devátou příčku.

ZAJÍMAVÉ DUELY

Teď si celý oddíl z města pohádky užije slavnostní den. Už dnes se totiž bude slavit 125 let fotbalu v Jičíně. Tradiční klub byl založen v roce 1898! A program oslav bude opravdu bohatý. V 10.45 na hřiště vyběhne jičínská kategorie U11, kteráse v zajímavém duelu utká se stejně starými dívkami pražské Sparty. Půl hodiny po poledni vyzve stará garda soupeře z nedalekých Rožďálovic.

Od půl třetí se na hřišti ukáží starší žáci domácího oddílu, kteří zkusí překvapit pražské Bohemians. Vrcholem oslav bude duel prvoligového Hradce Králové proti druholigové Vlašimi. Výkop je naplánován na 17 hodinu a diváci se dočkají zajímavých jmen. Neměly by chybět zvučné letní posily Východočechů Václav Pilař, Ladislav Krejčí, Daniel Horák či Ondřej Šašinka.

Votroci už za sebou mají první utkání přípravy, v tom vyhráli ve středu v Libčanech 4:0. Do Jičína přijedou s novým koučem Jozefem Weberem.

„Počítáme s tím, že v utkání protočíme celý kádr, věříme, že do Jičína nás přijedou podpořit také naši fanoušci. V příštím týdnu hrajeme s Vyškovem a v tom dalším pak odjíždíme na soustředění do Písku, kde už budeme všechno ladit tak, aby bylo mužstvo nachystané na novou sezonu,“ uvedl Weberův asistent Stanislav Hejkal.

Ani tím však zdaleka program nekončí. Od 19 hodin se budou vyhlašovat nejlepší hráči mládežnických kategorií za uplynulou sezonu. Po slavnostním aktu dojde na vystoupení jičínské kapely Shame Band, jež zakončí oslavy.

Vzpomínka: 80 let od postupu do divize



V době, kdy si jičínská fotbalová veřejnost připomíná 125 let od založení fotbalového klubu, nesmíme zapomenout na možná nejdůležitější mezník v jeho historii. V roce 1943, přesně před 80. lety SK Jičín postoupil, poprvé v historii, do divize českého venkova, která byla tehdy druhou nejvyšší soutěží ve státě (dnešní II.liga).



Zdroj: z kroniky



V posledním rozhodujícím utkání porazil doma AFK Nymburk 6:3 (3:2) a stal se vítězem Pojizerské fotbalové župy. Branky stříleli: Hladík 3, Šulc 2, Nedvěd 1. Stalo se 13. června 1943, za přítomnosti 3 500 diváků – neuvěřitelné. Vítězná sestava: V. Zikmund – Procházka, Říčánek – Ludvík, Štolba, Brettschneider – Nedvěd, Hladík, Špicar, Šulc, Brzák. Před zahájením mistrovských utkání divize došlo i k rekonstrukci hřiště. Cituji z kroniky: Hřiště vyrostlo z usilovné práce, z lásky ke sportu a z nezištnosti Jičíňáků. V celkové bilanci první divizní sezony na tom nebyl náš celek nejhůře. V soutěži se udržel, obsadil sedmé místo ze dvanácti účastníků.



Dne 27. srpna 1944 měl být zahájen další ročník divize. Třetí říše však vydala zákaz všech her. Divize byla zahájena 26. srpna 1945. Jičínu se ale vůbec nedařilo a nakonec v tomto soutěžním ročníku z divize sestoupil. Z aktivních hráčů tohoto celku už žádný není mezi námi. Znám pouze několik rodinných příslušníků, kteří jsou nositeli vzpomínek na toto úspěšné období SK Jičín. Mohu jmenovat nejbližší Ládi Brzáka, Karla Šulce, Karla Procházky, nebo Jardy Brettschneidra. Hoši, děkujeme!



- Miloš Vejvoda