Jako poslední se ve sportovním areálu představili fotbalisté nad 50 let. A sešla se jich bezmála stovka.

Vítěze 20. ročníku čekala zasloužená koupel v řece Úpě. | Foto: Alena Toholová

Bylo to v podkrkonošské obci nejfotbalovější léto v historii. Pořadatelé místního turnaje HAPO vůbec poprvé zorganizovali vedle hlavního poháru další tři turnaje. K tradičním kláním hráčů nad 40 a 50 let letos přibyl turnaj fotbalistů nad 60 let.