Lázně Bělohrad – V hale SOU změřilo své síly osm fotbalových přípravek, na kvalitně obsazeném turnaji. Pořadatelé z místního klubu vše zvládli úspěšně, včetně maratonu 28 zápasů.

Z prvenství se radovali domácí, i když podlehli Chomuticím 1:3. Tým Robous začal turnaj výhrou nad velkým rivalem z Chomutic 2:1 a oplatil mu prohru z minulého turnaje, který se konal před čtrnácti dny v Jičíně. Dále tým, vedený trenérem Oldou Suchochlebem, proplouval turnajem celkem bez zaváhání. Remíza 1:1 s Novou-Starou Pakou a nešťastná prohra 0:1 s pořádajícím FKM Javorka A – znamenaly jen teoretickou šanci na turnajové vítězství.



Dva zápasy před koncem turnaje měli kluci z Robous jistotu, že skončí nejhůře druzí. Na první příčku by je dostala pouze prohra favorita FKM Javorka A s Náchodem. Ta se ale nekonala, když domácí tým šel hned z první akce do vedení 1:0. To bylo ale vše a i přes snahu Náchoda se stav už nezměnil. Javorka A hubený náskok ubránila a vybojovala prvenství. Následovalo vyhlášení, kdy každý tým obdržel pohár, medaile, diplom a suvenýry. Přípravka Robous zopakovala druhé místo z jičínského turnaje.



Výsledky vítězného celku: FKM Javorka A – Javorka B 8:0, – Dvůr Králové 6:0, – Chomutice 1:3, Robousy 1:0, Nová Paka/Stará Paka 4:0, Náchod 1:0, – Bílá Třemešná 8:0.



Pořadí: 1. FKM Javorka A 18 bodů (29:3), 2. SK Hošek Robousy 16 (16:3), 3. Sokol Chomutice 15 (19:8), 4. FK Nová Paka/Stará Paka 14 (18:11), 5. FK Náchod 10 (12:9), 6. TJ Dvůr Králové 6 (8:16), 7. FKM Javorka B 3 (6:23), 8. Sokol Bílá Třemešná 0 (2:37). Miroslav Čech