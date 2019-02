Trutnov – Byl rozhodně nejsledovanější postavou fotbalového víkendu v okrese Trutnov. Marek Pilný, někdejší elitní rozhodčí, se vrátil mezi sudí.

Čtyřiačtyřicetiletý muž pískal poprvé po dvou letech. V květnu 2016 totiž jako čtvrtý arbitr „zazářil“ při ligovém zápase Příbrami se Slavií. Byl opilý, za což byl vyloučen (nejprve doživotně) z fotbalové asociace. Ale později byl přijat zpět.



A v sobotu poprvé natáhl rozhodcovský dres. Dopoledne řídil duel III. třídy Radvanice – Lánov, domácí vyhráli 1:0.



Nástup měl Pilný impozantní, hned v první minutě vytáhl žlutou kartu.



Oprávněně.



„Jasná. Už po pár vteřinách jsem ji dostal za skluz. Prostě mi ji dát musel,“ uznal Radomír Királ z Radvanic, mimochodem Pilného bývalý spoluhráč z týmu Poříčí u Trutnova.



„Podle mě Marek utkání zvládl velmi dobře. Hru nechal plynout, nebylo to, že by se každé dvě minuty něco pískalo. Pravda, soupeři se to často nelíbilo, což dával hlasitě najevo, ale tak už to chodí,“ popsal Királ.

„Bylo samozřejmě znát, že jako rozhodčí má něco za sebou, utkání díky němu mělo spád,“ doplnil.



V sobotu odpoledne si Pilný zahrál za Poříčí (dal gól), v neděli odřídil další dva duely.