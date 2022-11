Hradec Králové B – Brozany 2:1

Aleš Čvančara, trenér Hradce B: „Potkali jsme zkušené mužstvo, jehož hráči mají prvoligové či druholigové zkušenosti. Do zápasu jsme vstoupili s přílišným respektem. Až od 10. minuty se nám podařilo hrát to, co jsme chtěli. Dali jsme dva góly a další příležitosti ke skórování jsme nevyužili. Potom jsme poctivým bráněním dovedli utkání k vítězství, za což jsme strašně rádi. Pro naše mladé kluky je obrovská zkušenost hrát takovéto duely.“

Teplice B – Chlumec nad Cidlinou 1:2

Miloš Sazima, trenér Chlumce: „Úvodních dvacet minut jsme se seznamovali s umělou trávou, poté jsme se rozběhali a zaslouženě šli do vedení. Ve druhé půli jsme rychle zvýšili a i přes přísné vyloučení Gluskiho jsme utkání dovedli do vítězného konce. Za výhru jsme rádi, napravili jsme zaváhání s Benešovem.“

DIVIZE, skupina C

Ústí nad Orlicí – Trutnov 1:3

Vladimír Marks, trenér Trutnova: „V zápase hraném na promáčeném a velice těžkém terénu jsme dokázali navázat na dobrý výkon z minulého kola. Domácí jsme zřejmě zaskočili velice aktivní hrou a od první minuty jsme měli otěže zápasu ve svých rukou. Nasadili jsme tu nejofenzivnější možnou sestavu a na hřiště poslali pouze dva obránce. V úvodu jsme dokázali vsítit dvě pohledné branky po akcích, kterými se chceme prezentovat – rychlá hra v křídelních prostorách s dostatečným doplněním středových hráčů. Téměř dokonalý první poločas se nám podařilo zakončit brankou na 3:0. Po pauze se sice domácím podařilo zkorigovat po rohovém kopu na 1:3, podle mého názoru jsme však měli celý zápas pod kontrolou.“

Náchod – Liberec B 1:1

Karel Krejčík, trenér Náchoda: „Přijel k nám nejlepší celek soutěže a utkání mělo od obou týmů velice dobrou divizní úroveň. První poločas měli hosté k vedoucí brance blíže, díky naší kvalitní defenzívě byl ale poločas bezbrankový. Ve druhé půli jsme sehráli vyrovnanou partii a nebýt přísně nařízeného pokutového kopu, sahali jsme po třech bodech. Nastřelili jsme břevno a dvakrát šli na osamoceného brankaře. V závěru se nám podařilo srovnat skóre po povedeném trestném kopu Knespla.“

Dobrovice – Nový Bydžov 1:0

Petr Průcha, trenér Nového Bydžova: „Jednoznačné zklamání. Zejména první poločas jsme sehráli špatně, přišlo mi, že jsme přijeli na výlet. Po přestávkovém hromobití v kabině se náš výkon trochu zvedl, nicméně za první půli jsme si vyhrát ani bodovat nezasloužili.“

Dvůr Králové nad Labem – Letohrad 0:5

František Šturma, trenér Dvora: „Ačkoliv hráči dostali dostatek informací o soupeři a věděli jsme všichni, že to nebude jednoduchý zápas, zůstalo pouze u slov. Na hřišti dominoval pouze hostující tým, jen ten chtěl vyhrát, presoval, bojoval o každý míč. Jeho hráči na hřišti mluvili, řídili se navzájem. Vyhráli zcela zaslouženě a já jim gratuluji, protože takto se hrají mistrovské zápasy. Máme dlouhodobě problémy s kreativní hrou, někteří hráči mě osobně strašně zklamali. Máme před sebou poslední utkání a potom spoustu tvrdé práce.“