Přepeře – Hradec Králové B 0:2

Aleš Čvančara, trenér Hradce B: „Tým soupeře je delší dobu pospolu, má zažité jisté mechanismy, které jsou v jeho hře patrné. Tamní hřiště je trochu kratší, čemuž je jeho hra lehce uzpůsobena. Kluci si ale se vším poradili. Zápas byl vyrovnaný, my do něj vstoupili aktivně a dá se říct, že nasazení nám vydrželo celé utkání. Odměnou jsou tři body. Bránu domácích jsme trefili snad třináctkrát, Přepeře podržel gólman, ale totéž se dá říct o našem Marku Čábelkovi. Na každý pád považuji vítězství za zasloužené, navíc další čisté konto, za což musím kluky také pochválit.“

Živanice – Chlumec nad Cidlinou 0:3

Miloš Sazima, trenér Chlumce: „S prvním poločasem moc spokojeni nejsme, hráli jsme pomalu a těžkopádně. Po přestávce to bylo lepší, dali jsme tři pěkné góly a zaslouženě zvítězili. Těší nás nula vzadu, domácí jsme nepustili do vážnější šance.“

Divize, skupina C

Dobrovice – Trutnov 0:1

Vladimír Marks, trenér Trutnova: „Chtěli jsme navázat na dobrý druhý poločas v Brandýse, ale měli jsme i velký respekt k soupeři, který dokázal porazit silné celky Vysokého Mýta či Ústí nad Orlicí. V sestavě jsme udělali změny a taktiku uzpůsobili hře soupeře. Věřili jsme, že jeho střední záloha nevydrží celou dobu vysoké tempo. Přečkali jsme úvodní tlak domácích a ve zbytku duelu se hrálo vyrovnaně. V první půli ještě stoprocentní šance Kuby Slavíka skončila na brankáři, po pauze už se stejný hráč prosadil. Výborně nám zahrála obrana a jsem velmi rád, že hrajeme a bojujeme jako jeden tým.“

Dvůr Králové nad Labem – Liberec B 2:1

František Šturma, trenér Dvora: „Nastoupili jsme proti nejlepšímu týmu soutěže, který do neděle neztratil ani bod. Náš tým pracoval velice dobře takticky, hráli jsme to, co na takového soupeře platí a vytvářeli si i několik šancí. Jsem nesmírně hrdý na hráče poté, co otočili utkání v náš prospěch a dovedli jej k vítězství. Musím je pochválit za velice dobrý a bojovný výkon, stejně tak za dodržení taktiky. Musíme přiznat, že soupeř byl kvalitní a v některých fázích hry nebezpečný. Ukázalo se však, že každý zápas je jiný a nikdo není neporazitelný. Zvlášť v případě, kdy se všichni obětují pro úspěch týmu. Naše hra se postupně zlepšuje.“

Hlinsko – Náchod 2:1

Karel Krejčík, trenér Náchoda: „Utkání jsme rozehráli výborně, šli jsme do vedení, ale to jsme nedokázali dlouho udržet. Druhý poločas nás domácí dostali pod větší tlak, ale vše směřovalo k remíze. Mám z toho utkání velice špatný dojem, protože po zhlédnutí videa jsem zjistil, že vyrovnávací gól padl z jasného ofsajdu a u druhé branky to bylo podobné. Ztratili jsme v posledních dvou utkáních celkem tři body, já v nich chtěl v nastavení střídat. Jenže jak se Dvorem, tak i v Hlinsku mně pomezní rozhodčí i přes mé hlasité žádání střídat neumožnili. Bohužel jsme z následných akcí vždy inkasovali. Za celou trenérskou kariéru jsem takové počínání sudích nezažil. Musím se z toho poučit a zamyslet se, proč mě, potažmo Náchod nemají rozhodčí (Vojtěch, Rychtár, Koutník) rádi. Jsem přesvědčen, že kdybychom v Hlinsku střídali, tak máme bod.“

Nový Bydžov – Chrudim B 0:1

Petr Průcha, trenér Nového Bydžova: „Zklamání z výsledku. Po celozápasové dřině inkasovat de facto v poslední vteřině je skoro až kruté. Porážka mrzí, ale nemusela být. Kluci celé utkání dřeli. Zápas probíhal podle předpokladů. Škoda nevyužitých šancí či pološancí. Nedotáhli jsme do konce dost brejkových situací, a když už, tak nás vychytal gólman, nebo jsme mířili kousek vedle. Dostali jsme se trošku do tlaku, protože sedm bodů z osmi kol není moc. Ale věřím, že když budeme podávat zodpovědné výkony jako nyní, body přijdou.“