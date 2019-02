Nová Paka – Svěřenci trenéra Josefa Hlouška zvládli několikadenní soustředění ve Studenci a po návratu domů si ještě pozvali na svoji umělou trávu účastníka krajského přeboru Libereckého kraje, mužstvo Jiskry Košťálov.

Soupeř minulý víkend překvapivě zdolal v přípravě divizní Semily a o stejný skalp usiloval i v nedělním chladném odpoledni v Nové Pace.



1. FK Nová Paka – Jiskra Košťálov 8:0 (5:0). V dresu domácích si svoji premiéru odbyl František Vorel z Jilemnice, který se na zkoušku zapojí do přípravy divizního celku. Premiéra to byla určitě zdařilá, neboť tento útočník se dvakrát zapsal do střelecké listiny. Střelecky se také dařilo novopackému dorostenci Viktoru Vavrincovi, autoru čtyř branek v síti Košťálova. Novopačtí zcela ovládli utkání a i když měli v nohách z dopoledne ještě 12 km na běžkách a 3 km výklusu, na hřišti to nebylo vidět. Tabule skóre již ve 12. minutě ukazovala vedení domácího mužstva 3:0 a soupeř zřejmě pod vlivem tohoto raketového startu Nové Paky odehrál zbytek zápasu v útlumu. Novopačtí postupně navyšovali brankový rozdíl a posilovali svoje sebevědomí, zvláště co se útočení týká. Některé brankové akce byly fotbalově velmi zdařilé. Nejhezčím momentem byl asi gól již zmiňovaného Viktora Vavrince, který se nádherně zavěsil do vzduchu a „nůžkami" poslal míč do košťálovské branky.



V dalším přípravném utkání nastoupí novopačtí fotbalisté netradičně v pátek 1. února od 18.15 hodin na umělou trávu v Chudonicích, kde jim soupeřem bude divizní celek domácího novobydžovského RMSK Cidlina. Odveta mezi oběma mužstvy je naplánovaná na sobotu 9. února na umělou trávu hřiště na Slovanech v Nové Pace se začátkem v 10 hodin.



Na novopacké umělce byly sehrány další zápasy. Za pozornost stál duel po podzimní části vedoucích týmů skupin I. B třídy Královéhradecka.



Sokol Stará Paka – Sokol Třebeš 3:2 (1:1). Branky: Topič, Berger, Bažík – Farkaš, Zeman. SK Jivan Bělá – Spartak Kobylice 1:4 (0:1). Branky: Vorel – Drábek, Havlíček, Novotný, Kubišta. Sokol Bílá Třemešná – SK Janské Lázně 5:2 (2:1).

V sobotu se na novopacké umělce představí účastník krajského přeboru proti lídrovi I. B třídy, skupina A. Utkání Sokol Stará Paka – Jiskra Hořice začíná už ve 12 hodin, potom je na programu zápas SK Jivan Bělá – Spartak Kosičky (14). ⋌(axe)