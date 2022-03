První jarní kolo vám vyšlo skvěle, když jste porazili Náchod B 6:3, jak byste zápas zhodnotil? Zápas nám vyšel, ale musím říct, že nám to soupeř první poločas hodně usnadnil. Čtyři branky nám darovali při jejich špatné komunikaci v obraně. Druhý poločas už takový nebyl. Domácí vystřídali a takzvaně na nás vletěli a dostali nás pod tlak. Naštěstí to pro nás dopadlo dobře a vyhráli jsme.

Vzhledem k postavení obou týmů v tabulce hodně důležité tři body?

Ano, rozhodně jsou velice cenné. Měli jsme na kontě stejně bodů jako béčko Náchoda a víme, že se tam vyhrávat moc nejezdilo, o to důležitější to pro nás je.

Vy sám jste nasázel hattrick, zápas ve kterém vám všechno vycházelo?

Dal jsem hattrick po dlouhé době, za což jsem moc rád. Je pravda, že vše vycházelo skvěle. Ale jak už jsem říkal, soupeř nám čtyři branky daroval, proto to nebylo složité.

Popište vaše branky?

Nejprve jsem skóroval po centru z levé strany, když se ke mně dostal míč po teči stopera. Druhá branka padla po dobře založené akci ve středu pole od Michala Milera, který dal krásný balón do křídla a náš krajní hráč mi naservíroval míč před prázdnou bránu. Opět nic těžkého. Třetí branka přišla po špatné hlavičce domácího stopera, Míč se na půlce dostal ke Kubovi Kocourkovi, jenž mi dal krásný balón za obranu a já šel sám na gólmana, toho jsem překonal střelou mezi nohy.

Na svém kontě máte v letošní sezoně už jedenáct přesných zásahů, spokojenost?

Zatím jsem spokojený. Musím říct, že mi to tam docela padá. Kdybych dal vše, co jsem mohl za tu půl sezonu dát, bylo by těch gólů daleko víc. Byl bych rád,kdybych se přiblížil někam ke dvaceti brankám za sezonu, to by byla nádhera. Za všechny góly však musím poděkovat spoluhráčům.

Vy jste Sobotku posílil před tímto ročníkem, když jste přišel z Lužan.

Je to tak. Lužany jsou mým domovem, mám tam spoustu kluků, se kterými jsem vyrůstal od mala. Fanoušci a lidi okolo fotbalu jsou naprosto super.

Proč tedy tato změna?

Do Sobotky jsem přišel, protože mě oslovili kamarádi, se kterými se velmi dobře znám. Byli to Michal Miler, Michal Puš a Filip Materna. Já jsem s nimi dříve hrál v Robousech a protože jsem mladý a chtěl jsem si ještě zkusit vyšší soutěž, tak jsem do toho šel.

Jaká je parta v kabině?

Musím říct, že parta je v kabině skvělá. Vždy si všechno vyříkáme a hodně se podporujeme. Kluci mě přijali bez jakéhokoliv problému. Jsem rád, že tu mohu být.

Kolik za hattrick zaplatíte do kasičky?

Popravdě netuším, kolik mě hattrick bude stát, ale nevadí mi to (směje se). Velice rád sumu zaplatím, navíc mě těší, že můžu týmu gólově pomoci k dobrým výsledkům. Tomáš Rejman, SK SobotkaZdroj: Michal Malý, FK Náchod

Jaké jsou cíle Sobotky pro druhou polovinu soutěže?

Hlavni cíl v druhé části soutěže je hlavně udržet I A. třídu a nejlepší by bylo hned ze začátku nahrát nejvíc bodu, ať se nemusíme strachovat do posledního kola.

Jak byste se jako fotbalista charakterizoval, jste rozený střelec?

Jsem rychlonohý, důrazný a bojový hráč. Už od malička jsem dával góly, takže se ode mě asi očekávají.

Co pro vás fotbal znamená?

Fotbal je pro mě vše. Hraju ho už jednadvacet let a nedokážu si představit být bez něj. Od malička jsem se chodil dívat na svého tátu a bráchu. Prostě to máme v rodině.

Máte nějaký fotbalový vzor?

Můj celoživotní fotbalový vzor je Cristiano Ronaldo. Dokázal toho strašně moc a pořád dokazuje.