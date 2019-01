Hořice – Už v sobotu ráno cestovali fotbalisté Jiskry k utkání do krajského města. Po nepříliš povedené domácí premiéře odjížděli s odhodláním uhrát slušný výsledek. To se nakonec podařilo.

Slavia Hradec Králové – Jiskra Hořice 1:1 (1:0). Utkání s nepříjemným soupeřem přineslo fotbal velmi bídné úrovně, spoustu nepřesností a nervózních situací. Domácí v prvním poločase měli více šancí a byli jasně lepší. Naštěstí vstřelili jen jednu branku, a to po nedorozumění v řadách hostů.



V druhém poločase se hra vyrovnala a z trestného kopu Hořičtí srovnali. Přesto, že Jiskra odvezla bod, s kterým je spokojena, s předvedenou hrou spokojenost naopak panovat nemůže.



Domácí začali lépe, dostávali se do šancí. V 7. minutě postupoval zprava sám Derner – Žižka včasným vyběhnutím šanci zlikvidoval. Ve 13. minutě opět zprava se prosadil Musil a Žižka zachraňoval dvě dorážky domácích. Do třetice velmi dobře Žižka – v 16. minutě, kdy chytil hlavičku Dernera. V 18. minutě se poprvé prosadila Jiskra Hořice – po faulu na Vávru Lacinům trestňák vyrážel Mašek. Ve 27. minutě přišla jedna z mála dobrých akcí – Nečesaný prostrčil na A. Poura a jeho střela šla vedle. Ve 35. minutě centr do vápna těsně před Žižkou tečoval Ruml a Veselý do prázdné branky otevřel skóre – 1:0.

Ve druhém poločase se domácí jakoby uspokojili s jednobrankovým náskokem a nakonec byli potrestáni. V 74. minutě zahrával trestný kop J. Lacina, Palm se výborně orientoval v šestnáctce a hlavou srovnal na 1:1. Stínem je potom červená karta pro Jana Lacinu, ale Hořičtí ve zbytku utkání si už bod dokázali uhlídat. Rozhodčí Filip udělil celkem devět žlutých karet (Šolc, Linhart, Špaček, Brázda – Skalský, Ruml, Žižka, Rubeš a J. Lacina, který musel v 77. minutě předčasně do sprch.



Josef Vydra, vedoucí mužstva Jiskra Hořice: „Bod bereme. Domácí měli v utkání nevalné úrovně více šancí a nám se hra nedařila. Nakonec se nám podařilo dobře zahrát standardní situaci a šťastně vyrovnat."



V neděli se na Gothardě představí nováček z Chlumce nad Cidlinou (17). ⋌(jh)