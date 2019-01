Stará Paka – Po sérii tří okresních derby čeká fotbalisty v 1. B třídě několik utkání se soupeři z Trutnovska.

Ilustrační foto. | Foto: Josef Hlaváček

Zahájili už v minulém kole vysokou porážkou v Mladých Bukách a v sobotu přivítali na svém hřišti Mostek.



Sokol Stará Paka – FK Mostek 7:5 (2:2). Za krásného, ale větrného počasí jako by obě mužstva soutěžila o to, kdo má děravější obranu. Nakonec „zvítězili" hosté, ale do posledních chvil nebylo o výsledku rozhodnuto.

Brankostroj zahájil už po dvou minutách Jeník, když umístil trestný kop ze dvaceti metrů do branky hostí. V 5. minutě už bylo srovnáno, hlavou, s pomocí tyče, se trefil Duchek, ale hned z protiútoku vrátil vedení domácím Porubský, když se ocitl sám před brankářem.

Tím však tlak Staropackých skončil a jen dva zákroky gólmana Richtera, kdy sebral míč z nohy po úniku nejprve Hendrychovi ve 30. minutě a Robkovi o šest minut později, zapříčinily, že se skóre neměnilo. Přesto se šlo do šaten za nerozhodného stavu, když Hendrych přesně zakončil ve 42. minutě.



Druhý poločas pak nabídl „den otevřených dveří" před oběma brankami. Výborný začátek měli opět domácí, ve 47. minutě je dostal do vedení Kunt, ranou k tyči ze dvaceti metrů, po rohovém kopu a minutu na to nastřelil Berger tyč. Za chvíli bylo opět srovnáno. To hbitý Robek utekl obráncům, přehodil si brankáře a hlavou zavěsil. Pět minut na to dorazil u tyče střelu Hendrycha, hosté tak poprvé v zápase vedli. Krásnou individuální akci předvedl v 61. minutě Berger, když přešel přes tři hráče a střelou k tyči srovnal. Další jeho průnik proměnil, v 67. minutě, Porubský ve vedoucí branku. Dvě minuty na to bylo 5:5. To nejmenší hostující hráč Robek hlavou poslal míč do sítě, po úniku Plcha. Hektický závěr pak zvládli lépe domácí, když Šnajdr je dostal hlavičkou v 75. minutě, do vedení, ale v tomto souboji se zranil a zápas nedohrál. Vítězství pak ztvrdil svojí třetí brankou, v poslední minutě, Porubský.



Vítězství domácích bylo, nakonec, zasloužené, i když hosté byli vyrovnaným soupeřem. Děravé obrany daly vyniknout útočníkům. Tak se zrodily dva hattricky a proto lze vyzvednout u domácích střelce Porubského a technického Bergera, u hostí hbitého a rychlého Robka a agilního Hendrycha. Varováním pro Staropacké je však příděl jedenácti branek ve dvou zápasech a jedině zlepšená obranná hra může uspět o příštím víkendu na hřišti vedoucí Úpice.



Fakta – branky: Porubský 3, Jeník, Kunt, Berger, Šnajdr – Robek 3, Duchek, Hendrych. Rozhodčí: Koutník – Fryš, Čožík. ŽK: 5:7. Diváků: 80. Sokol Stará Paka: Richter – Jeník, Šnajdr (77. Knapp), Kunt, Bíl (50. Skořepa) – Pakosta, Pavlíček (90. Blažek), Kuchta (88. Krejčí), Porubský – Berger, Topič. ⋌⋌(kn)