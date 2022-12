Primát vybojovala s plným bodovým ziskem stará garda FC Hradec Králové. Stříbrnou příčku obsadil Omnirecord a na bronzovém stupínku následovala Lokomotiva Hradec Králové.

Dále byla vyhlášena tři individuální ocenění: Jiří Mašek (Loko Hradec), Marek Plašil (stará garda FC Hradec Králové) a Václav Munzar (Sokol Třebeš).

Atraktivní fotbal. Hala Slavie Hradec mezi svátky hostí kvalitně obsazený turnaj

V jednotlivých mužstvech nastoupila celá řada vynikajících fotbalových osobností: Plašil, Kyral, Bartoněk, Mašek, Klapka, Frydrych, Janoušek, Karal, Moník, Šmarda, Baďura, Černý, Velinský, Jedlička, Vašata, Michal, Šmíd, Krejčík, Veis, Hubáček, Munzar a další.

Konečné pořadí: 1. stará garda FC Hradec Králové 15 (23:2), 2. Omnirecord 12 (14:8), 3. Lokomotiva Hradec Králové 9 (11:18), 4. Nový Hradec Králové 3 (6:15), 5. Třebeš 3 (13:15), 6. Severka 3 (8:17).

Bohumil Lemfeld, ředitel Šampáňo Cupu: „Letos se po dvouleté covidové pauze opět uskutečnil turnaj pro bývalé hráče a jejich přátele, který patří svou tradicí mezi nepřetržitě pokračující turnaje v Československu a v Česku. Vznik se datuje na počátek 80. let minulého století. Tehdy se fotbaloví fanatici scházeli v hale na Háječku k pravidelným fotbálkům a vznikl nápad na Vánoce dopoledne si jít zahrát fotbal a neplést se doma při štědrovečerním shonu. Ruda Tauchen, Honza Piska, Luboš Martinec, Olda Bartek, Honza Sochor, Václav Kuchař, Čenda Čáslavský, já a několik dalších jsme začali hrát o lahev šampusu. Připojovali se další hráči Rudé hvězdy a někoho napadlo přizvat fotbalové osobnosti jako hosty. Byli jsme nad 35 let a podmínkou účasti tak byl právě tento věk. Mohl startovat v jednotlivých celcích jeden mladší.

Fotbalové osobnosti pomáhaly: pro hendikepované děti se vybralo přes 60 tisíc!

To trvá dodnes. Hrál třeba Milan Frýda, tehdy ve švýcarském Lausanne, později Martin Frýdek s celou rodinou hokejistů Parajů, tým hokejistů Hradce Králové, Hořice Míry Knapa s legendou Frantou Trávníčkem, Rychnov nad Kněžnou s trenérem Čendou Cellerem. Ozdobou by vždy kádr Salónu Klain, později Vinotéky Na pěší, Vráti Klapky a Milana Jedličky. Ti prostřednictvím Václava Kotala přivedli vždy esa. Hráli Jaroslav Šilhavý, trenér reprezentace, Luděk Klusáček, Richard Jukl, kompletní garda Spartaku Hradec Králové. Tým vozil Josef Kaufman z Pardubic atd. Vše vždy sledoval Láďa Škorpil, trenérská legenda. Ten procházel soupisky jednotlivých týmů a komentoval, že skoro všichni hráči prošli jeho rukama. Na přední místo organizátorů patří Láďa Jirout, tehdejší předseda RH, později sloučeného prvoligového týmu Rudá hvězda Spartak Hradec Králové ZVÚ.

Jsou to krásné vzpomínky na turnaje na Háječku, poté na ZŠ Kukleny a nyní již několik let v Předměřicích. Letos nám však poprvé chyběl Míra Hopko. Čest jeho památce. Byl nezapomenutelnou tváří fotbalu v okrese Hradec Králové a především v Předměřicích. Možná, že s nastupující novou sestavou organizátorů, mimochodem mladíků z řad trenérů současné fotbalové školičky FC Hradec, se podaří zorganizovat jubilejní 40. ročník. Chceme vzpomenout na již nežijící kamarády, pozvat zakládající žijící, zavzpomínat na naše mládí. Snad se to povede. Přeji všem zdraví a úspěšný rok 2023.“

Lubomír Douděra