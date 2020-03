Deník pro čtenáře v tomto týdnu připravil seriál anketních odpovědí vybraných fotbalistů z regionálních klubů na otázky, které se týkají aktuální situace v České republice i ve světě (koronavirus, karanténa, trénink, dohrání soutěží atd.). Dnes hráči odpovídali na čtvrtou otázku:

Jaký postup byste navrhovali v dohrání či nedohrání vaší soutěže?

FILIP FIRBACHER - FC Hradec Králové (Fortuna národní liga):

Myslím si, že když to bude možné, tak by se soutěž měla dohrát. Mohla by se hrát v anglických týdnech, v létě by byla třeba dvoutýdenní pauza a začala by nová sezona. Všude ve světě to jde, tak proč by to nešlo u nás nemít dlouhou přípravu?

DAVID DOLEŽAL - FC Hradec Králové (Fortuna národní liga):

To je těžká otázka. Hodně bude záležet na vývoji situace. Podle mě je reálný začátek soutěží tak přelom května a června, takže je otázkou, zda-li tento ročník dohrát nebo ne, s ohledem na příští sezonu.

TOMÁŠ BASTIN - FK Chlumec nad Cidlinou (Česká fotbalová liga):

Pokud by to situace dovolila, navrhl bych soutěž dohrát přes léto místo letní přípravy a pauzy. Ale moc šancí tomu nedávám.

MARTIN HRUŠKA - TJ Dvůr Králové nad Labem (divize):

Nejspíš bych tento ročník vůbec nehodnotil a začal v nové sezoně od začátku.

JIŘÍ PEČENKA - TJ Dvůr Králové nad Labem (divize):

Bohužel je situace, jaká je. Je mi líto týmů na postupujících místech. Přiklonil bych se k baráži o postup nebo i k nějaké minitabulce dvou týmů z nižší soutěže a dvou z vyšší.

PETR KOBOS - MFK Trutnov (divize):

Asi moc možností nebude, ale vše záleží, zda se vůbec ještě jaro začne hrát. Jelikož jsme amatérská soutěž, tak si myslím, že by se to dohrát nestihlo. Chodíme do práce a v týdnu ještě jezdit na zápasy ven? Nevím, kolik mužstev by to dalo. Můj návrh by byl, nechat tabulku tak, jak bylo dohráno doposud.

MICHAL VOLDÁN - RMSK Cidlina Nový Bydžov (krajský přebor):

Myslím, že touto otázkou se zabývá asi každý sportovec. Problémem je, že i kdyby se situace zvládla například do dvou měsíců, tak má mnoho hráčů mimo sezonu naplánované dovolené a dohrání soutěže mimo sezonu by mohlo vynést na povrch další problémy. Každopádně si myslím, že se svět bude momentálně potýkat s mnoha problémy a prioritou bude, aby nová soutěž proběhla už tak, jak má.

MICHAEL HOFMAN - SK Libčany (krajský přebor):

Momentálně jsem zastáncem toho, aby byli všichni zdraví, fotbal a vůbec sport je na druhé koleji. Soutěž by se měla ukončit bez ohledu na vítěze či týmy na posledních místech. Neurčoval bych vítěze ani sestupující a do další sezony by se šlo ve stejném týmovém seskupení jako tuhle sezonu. Je to tak fér pro všechny. Každopádně zajímavá myšlenka by byla, aby se tahle nedokončená část sezony spojila s tou nadcházející a vítěze by určila až další sezona.

JAKUB HAUSCHKE - Spartak Police nad Metují (krajský přebor):

Osobně bych celou sezonu zrušil a anuloval. Nemá smysl dohrávat někdy v červnu a létě. Jsem také proti, aby se hrálo za zavřenými dveřmi bez diváků.

LIBOR VACHO - Spartak Police nad Metují (krajský přebor):

Vůbec se nechci pouštět do prognóz současné situace, nicméně varianta, že by bylo možné soutěž v nějakém rozumném termínu dohrát, mi nepřijde reálná. Možnosti vidím ve stornování soutěže, ponechání tabulky po podzimu. Mě osobně napadlo, soutěže dohrát na podzim a od příštího roku by se mohla hrát sezona jaro – podzim (směje se).

JAKUB LÁNSKÝ - SK Jičín (krajský přebor):

Za mě osobně určitě nic nedohrávat. Přišlo by mi více férové anulovat celý tento ročník a začít nový, jen co to bude možné. Nic není důležitější než zdraví nás všech. Hrát bez diváků, i na úrovni, na které hrajeme a na stadionu, kam chodí 20 lidí, tak to nechci hrát vůbec. Chci cítit emoce v hledišti a ne si jít jen zahrát.

JAKUB ULVR - SK Jičín (krajský přebor):

To je hodně těžké. Záleží, kdy se vůbec bude moct začít opět hrát. Za mě poslední do baráže, postup tuším, že je u nás v kraji passé. Pohár vyřešit turnajovou formou.

PAVEL BUCHVALD - SK Jičín (krajský přebor):

Naše soutěž už se zřejmě bohužel nemůže stihnout dohrát tak, aby to bylo spravedlivé pro všechny týmy. Nejvhodnější by tedy bylo tento ročník anulovat, nikdo by nepostoupil ani nesestoupil. Pro aktivitu klubů bych ale po ukončení zákazu konání fotbalových utkání navrhoval dohrání zbývajících zápasů podle původního kalendáře. Motivací pro týmy by mohly byt například ceny za jednotlivá umístění. Vzhledem k počtu neodehraných utkání by však bylo opravdu nevhodné a nespravedlivé, aby konečné pořadí znamenalo postup či sestup.

DAVID DROZD - Lokomotiva Hradec Králové (I. A třída) + Era-Pack Chrudim - futsal:

Osobně bych chtěl sezonu dohrát, protože bych si náš úspěch chtěl vykopat na hřišti. Ale jsem zastáncem názoru, že pokud se situace nezlepší, tak to nemá smysl. Prioritou je zdraví. Sezon ještě bude, ale zdraví má člověk jen jedno.

MARTIN ŠKODA - SK Česká Skalice (I. A třída):

Je strašně těžké teď něco říct, protože se vše bude odvíjet od toho, kdy se bude moct hrát. Byl bych rád, kdyby se sezona dohrála. Šest týdnů by podle mě šlo dohnat a dohrát soutěž, větší ztráta, to už nevím, asi by se soutěže musely anulovat.

