Kdy jste poprvé slyšeli slovo „koronavirus“ a napadlo by vás v té době, co po celém světě způsobí?

FILIP FIRBACHER - FC Hradec Králové (Fortuna národní liga):

Zhruba před měsícem a půl jsem se o něm dozvěděl jako o nějaké nové nemoci v Číně a v žádném případě jsem si, jako většina lidí, nepřipouštěl, že by nás mohl omezit, natož ohrozit.

DAVID DOLEŽAL - FC Hradec Králové (Fortuna národní liga):

Hned s prvními informacemi, které přicházely z Číny. Tedy v prosinci. Rozhodně mě nenapadlo, že se nás to v Čechách dotkne v takové míře. Zbystřil jsem až se zhoršující se situací v Itálii, ale s prvním nakaženým u nás jsem si uvědomil, že se karanténní opatření nevyhnou ani nám.

TOMÁŠ BASTIN - FK Chlumec nad Cidlinou (Česká fotbalová liga):

Koronavirus jsem začal vnímat zhruba koncem ledna, ale asi nikdo z nás v té době nečekal, jak vážná situace na nás všechny čeká.

MARTIN HRUŠKA - TJ Dvůr Králové nad Labem (divize):

Zhruba v lednu, ne nenapadlo.

JIŘÍ PEČENKA - TJ Dvůr Králové nad Labem (divize):

Popravdě jsem to ze začátku moc nevnímal, četl jsem jen nějaké články ze světa. Myslím si, že tohle ale nečekal nikdo z nás, že se to takhle rozšíří.

PETR KOBOS - MFK Trutnov (divize):

Přesně si nevzpomínám, ale myslím si, že konec ledna?

MICHAL VOLDÁN - RMSK Cidlina Nový Bydžov (krajský přebor):

Zmínku o koronaviru jsem poprvé zaslechl v médiích přibližně před měsícem v souvislosti s nákazou v Číně. V tu dobu by mě opravdu ani nenapadlo, co to během pár dní způsobí. Přesto doufám, že se situaci podaří brzy zvládnout a přeji všem pevné zdraví.

MICHAEL HOFMAN - SK Libčany (krajský přebor):

Tuším, že to bylo po Novém roce. Ani jsem tomu pořádně nevěnoval pozornost, říkal jsem si, že to Číňané vrátí zase do pořádku. V žádném případě mě nenapadlo, že by se kvůli tomu zaváděla taková opatření a rušily se sportovní zápasy i soutěže.

JAKUB HAUSCHKE - Spartak Police nad Metují (krajský přebor):

Poprvé jsem se o problému doslechl během ledna, ale absolutně by mně nenapadlo, že by to mohlo mít až takový dopad.

LIBOR VACHO - Spartak Police nad Metují (krajský přebor):

První zmínku o koronaviru jsem registroval někdy koncem roku v souvislosti s Čínou. Nikdy by mě nenapadlo, že se to zvrtne v takovou pandemii, která ochromí celý svět. Přijde mi to jako nějaké scifi.

JAKUB LÁNSKÝ - SK Jičín (krajský přebor):

Jelikož zprávy ze světa sleduji a celkově se zajímám o situaci ve světě, tak jsem o tom věděl poměrně brzy. Abych byl upřímný, dlouhou dobu jsem to bral na lehkou váhu a říkal si, že je to jenom chřipka. Bohužel jsem se zmýlil. Nikdy by mě nenapadlo, jaký dopad by nemoc mohla mít na celý svět.

JAKUB ULVR - SK Jičín (krajský přebor):

O koronaviru jsem slyšel někdy kolem Vánoc, skoro vůbec jsem tomu nevěnoval pozornost. Že to dojde takhle daleko, tak to by mě v životě nenapadlo.

PAVEL BUCHVALD - SK Jičín (krajský přebor):

Poprvé jsem o koronaviru slyšel koncem roku 2019, kdy jsem v televizi zaznamenal, že se v Číně objevila epidemie nemoci způsobená novým typem viru. V té době jsem si ohledně této skutečnosti nedělal starosti a opravdu jsem si nepředstavoval, že dojde k celosvětové pandemii.

DAVID DROZD - Lokomotiva Hradec Králové (I. A třída) + Era-Pack Chrudim - futsal:

Už ani přesně nevím, kdy to bylo poprvé. Pamatuji si, že jsem to viděl ve zprávách, když se to začalo objevovat v Číně, ale vůbec jsem si nepřipouštěl, že by se to mohlo dostat až k nám. Bral jsem to jako nějakou jejich místní chřipku, která se do Evropy ani nedostane.

MARTIN ŠKODA - SK Česká Skalice (I. A třída):

Kdy přesně jsem prvně slyšel o tom viru, to nevím, ale hned mě napadlo, že by se to mohlo dostat z Číny ven. Jsem přesvědčený, že vir pochází z laboratoře a byl vypuštěn úmyslně. Ale to je jen můj názor.

