Smiřice se dočkaly! Jedenáct branek v Orlické kotlině a hubená výhra mistra

Favorité nadělovali. Nový Hradec sezonní derniéru odehrál dle trenéra z donucení

Favorité vítězili

Postupující fotbalisté Třebše B vydřeli vítězství v Lípě nad Orlicí. Stačila jim na to jediná branka. O tu se postaral na konci prvního poločasu Martin Cílek. „Máme za sebou vyrovnaný zápas pro nás se šťastným koncem. Rozhodně jsme to neměli s houževnatými domácími vůbec jednoduché,“ poznamenal hostující kouč Lukáš Michal. Na domácí straně převládalo mírné zklamání. „Stále stejná písnička, pět vyložených brankových příležitostí a na konci zápasu na našem kontě nula. To je potom těžko pomyslet na bodový zisk,“ uvedl vedoucí Lípy Libor Beran.

Osm branek v Bílé Třemešné, čtyřgólový Vysuček. A také pečeť kocbeřského sestupu

Jedenáct branek viděli diváci v Orlické kotlině. Rezerva Slavie tam 8:3 přestřílela Předměřice nad Labem. Blýskla se především dvojice Lán, Havrda. Oba borci zaznamenali v utkání hattrick. „Vyšel nám vstup do utkání a v rychlém sledu jsme vstřelili čtyři branky. Celý zápas jsme měli pod kontrolou a chtěli jsme docílit sté branky v sezóně. To se podařilo Jardovi Linhartovi a my mu tímto děkujeme za příspěvek do kasy,“ zhodnotil vedoucí hradecké Slavie Jan Mukařovský.

Druhé Stežery přivezly jasnou výhru 5:1 z Vamberka. O třech bodech rozhodly už do poločasu, který vyhrály vysoko 4:0. „Utkání rozhodly dvě rychlé branky. Do přestávky jsme přidali ještě další dvě a bylo po zápase. Domácí to ale nezabalili a snažili se hrát až do konce. Chválíme pěkné fotbalové prostředí,“ pověděl sekretář Stěžer Marcel Tuček.

Černý týden Sešívaných. Smiřice až na 25. pokus slavily premiérou výhru v sezoně

Opočno doma remizovalo s Českým Meziříčím 2:2. Druhý bod si připsalo za zvládnutý penaltový rozstřel. Hejtmánkovice s Kosičkami hrály po 90. minutách 3:3, nakonec však vybojovaly bonusový bod po penaltách. Javornice proti Malšovicím potvrdila roli favorita a před solidní diváckou návštěvou vyhrála 4:2.

JAKO I. B třída, skupina B – 25. kolo:

Slavia Hradec Králové B – Předměřice n. L. 8:3 (5:1). Branky: Lán 3, Havrda 3, Linhart, Mukařovský – Neradílek 2, Žoch. Javornice – Malšovice 4:2 (2:0). Branky: Krejčí, Nosek, Jak. Kráčmer, Kovaříček – Krejčí, Libřický. Vamberk – Stěžery 1:5 (0:4). Branky: Žák – Tuček 2, Halberštát, Paulů, Tušic. Hejtmánkovice – Kosičky 3:3 (3:3), na penalty: 4:2. Branky: Schubert, Bartoš, Holub – Ma. Stránský 2, Schovanec. Smiřice – Meziměstí 2:1 (1:1). Branky: Melichárek, Vach – Mucha. Lípa nad Orlicí – Třebeš B 0:1 (0:1). Branka: Cílek. Opočno – České Meziříčí 2:2 (2:0), na penalty 4:3. Branky: Brožek z pen., O. Přibyl – Baše, Fiala z pen.