Sestup jednoho českého celku z F:NL znamená, že z ČFL budou padat tři – z obou skupin poslední tým tabulky a také horší tým z předposledního místa v porovnání obou skupin. Prvním jistým sestupujícím jsou Přepeře, poslední tým skupiny B. V téže „grupě“ je předposlední rezerva FC Hradec Králové. Ta si ale díky nedělnímu domácímu vítězství s Českou Lípou (5:0) polepšila a momentálně na sestup není. Nic jistého ale rozhodně nemá, záchranu bude muset stvrdit v závěrečných dvou kolech.

Pád Příbrami způsobil i fakt, že ze všech třech skupin divizí (A, B, C) bude dohromady sestupovat o jeden mančaft více, tedy deset. To znamená, že ze všech třech skupin půjdou dolů tři celky a navíc i nejhorší tým z třináctého místa. V „naší“ céčkové skupině je z tria krajských zástupců (Slavia Hradec Králové, Trutnov, Nový Bydžov) v největším ohrožení poslední jmenovaný, kterému tři kola před koncem patří dvanáctá pozice.

Případný pád krajského zástupce z divize by znamenal, že z krajského přeboru by místo původně jednoho padajícího padaly dva týmy. V současné chvíli by to byl poslední Jičín a předposlední Hořice.

Z I. A třídy by měly padat dva týmy (při sestupu žádného i jednoho týmu z divize) a oba už momentálně mají jistotu sestupu. Jedná se o poslední Nové Město nad Metují a předposlední Miletín.

Co se týká I. B třídy, tak sesun jednoho celku z divize by neumožnil postup do I. A třídy třetímu týmu (vedle vítězů obou skupin), kterým je teď céčko Chlumce nad Cidlinou, druhý mančaft tabulky skupiny A.

Sestup jednoho divizionáře by ještě způsobil pád pátého týmu z B třídy, v tomto případě toho horšího mužstva z dvanáctého místa. Aktuálně by to vycházelo na Starou Paku ve skupině A. Ta by doplnila týmy na posledním a předposledním místě, kterými jsou Kocbeře, Vrchlabí B (oba skupina A), Zdelov a Hronov (oba skupina B).