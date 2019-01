Východní Čechy - Mistrovství světa ve fotbale v Brazílii je v plném proudu a je bezpochyby největší sportovní akcí léta.

Juan Camilo Zúňiga z Kolumbie (vpravo) tvrdě naskočil do střelce Brazílie Neymara a kolenem mu zlomil obratel. | Foto: ČTK/Xinhua/AGENCIA ESTADO

Deník vám nabízí velký kvíz z historie světových šampionátů: vyzkoušejte si, kolik toho víte o slavných bitvách let minulých nebo o tom, jakou stopu zanechala na ostře sledovaných turnajích československá a později samostatná česká reprezentace!

Kvíz, který bude pravidelně vycházet až do skončení šampionátu, má celkem padesát otázek, u každé tři možnosti, pouze jedna z nich je správná. Kolik dokážete zodpovědět vy?

Otázka číslo 43:

Mistrem světa se v roce 2010 stalo poprvé v historii Španělsko, nevyhnulo se ale jednomu zaváhání. Který tým ho na turnaji dokázal jako jediný porazit?

a) Chile

b) Nizozemsko

c) Švýcarsko

Otázka číslo 44:

Který celek si z MS v JAR roku 2010 odvezl bronzové medaile?

a) Německo

b) Uruguay

c) Ghana

Otázka číslo 45:

Jak se jmenuje nejmladší hráč, který si kdy zahrál na světovém šampionátu?

a) Norman Whiteside (Severní Irsko) v roce 1982

b) Johan Vonlanthen (Švýcarsko) v roce 1998

c) Wayne Rooney (Anglie) v roce 2002

V sobotu 12. července pak zveřejníme správné odpovědi, výherce piva, které do soutěže věnoval pivovar Tambor, a také slovní vyhodnocení celého kvízu.

A jak se můžete zapojit do soutěže? Stačí sledovat stránky Deníku, případně jeho internetovou podobu a nejpozději do pátku 11. července do 12 hodin poslat správné odpovědi na všech padesát otázek najednou na email jan.pruska@denik.cz.

Vyhrává nejrychlejší a nejpřesnější soutěžící. Posílat správné odpovědi v průběhu kvízu je zbytečné, vyhraje až nejrychlejší soutěžící, který pošle správné odpovědi na všech 50 otázek.

