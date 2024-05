Petře, o uplynulém víkendu jste doma přehráli Novou Paku jasně 4:0, jak jste utkání viděl? Velmi důležité pro nás bylo vstřelení úvodní branky tak brzo. Hosty jsme za celý zápas nepustili do žádné vyložené šance a když jsme ve druhém poločase přidali třetí branku o vítězi zápasu bylo rozhodnuto.

Nová Paka přitom na jaře podává velmi dobré výkony, čím jste ji přehráli?

Ve většině zápasů dostáváme velmi laciné branky, tenhle zápas dobře hrající obrana většině šancí zabránila a po dlouhé době jsme dokázali udržet čisté konto.

Vy jste v utkání nasázel hattrick, můžete branky popsat?

Hned ve 4. minutě jsem si jako pravý krajní záložník navedl míč na střed hřiště a svojí silnější levačkou vystřelil na zadní tyč. Druhý gól se mi podařilo vstřelit z velkého úhlu do prázdné brány po nedorozumění brankáře s obráncem. Při třetí brance jsem využil zmatku v soupeřově vápně, kde se ke mně se štěstím odrazil balon, a přes bránícího hráče jsem ho uklidil do odkryté brány.

Potlesk pro fanoušky i klub. Hradec se na novém stadionu zařadil mezi smetánku

Zaplatíte něco do klubové kasy?

U nás to funguje naštěstí obráceně, takže bych za to měl snad i něco dostat. Ještě se radši zeptám pokladníka, abych nebyl na konci sezony překvapený. (směje se)

Aktuálně jste v tabulce osmí. Jaké máte se Sobotkou cíle do konce sezony?

Rádi bychom začali přivážet body ze hřišť soupeřů. Za čtyři jarní venkovní kola jsme získali pouze jeden bod. Pokud tuhle bilanci zlepšíme, můžeme pomýšlet i na celkové umístění do pátého místa.

Kdy jste s fotbalem začal a kdo vás k němu přivedl?

S fotbalem jsem začínal v nějakých sedmi letech v Sobotce, prošel jsem tu všemi mládežnickými kategoriemi. Část mé rodiny hrávala fotbal také závodně, takže k tomu vedli i mě.

Jaké jsou vaše fotbalové ambice?

Když jsem začínal s dospělým fotbalem, hrál se tady v Sobotce krajský přebor. Rád bych si na takové úrovni znovu zahrál.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Jsem fanouškem Slavie, pokud mi to čas dovolí, jezdím se dívat na zápasy do Prahy. V březnu jsem navštívil venkovní zápas s AC Milán.

Prozradíte čtenářům co studujete a co vás baví?

Studuji na vysoké škole v Praze se zaměřením na ekonomii a management podniku. Mým koníčkem je cestování. Minulé léto jsem strávil přes tři měsíce v USA, kde jsem pracoval jako plavčík, následující léto se tam chystám znovu.