Hned v prvním utkání za Hradec Králové se uvedl skvěle. Krajní obránce Štěpán Harazim, jenž na východ Čech přišel v létě z Opavy, podal v přípravě proti fotbalistům Bohemians Praha 1905 velmi dobrý výkon, který korunoval výstavní střelou do horního rohu. Podtrhl tím výhru Votroků 3:1.

RADOST Z GÓLU. Hradecký fotbalista Štěpán Harazim slaví trefu do sítě Bohemians. | Foto: www.fchk.cz

Spoluhráči, jak to u nových posil v mužstvu bývá, pro přípravný duel nasadili na rukáv Štěpána Harazima i kapitánskou pásku, tak aby jeho příspěvek do týmové kasy byl co nejvyšší.