Brzy čekáte přírůstek do rodiny. Jste připraven na novou životní roli?

(směje se) To se uvidí. Já doufám, že jo. Už se to hodně přiblížilo. Na začátku srpna máme termín, moc se těším.

Hýčkáte teď svoji manželku?

Snažím se, ale většinou mi řekne, že chce všechno dělat sama, hýbat se. Spíš na ni dohlížím.

Prý vám občas mluví také do fotbalu…

Je ke mně dost kritická. Zasmějeme se u toho.

V srpnu toho asi moc nenaspíte. Počítáte s tím?

Všichni tvrdí, že to je s miminkem velký rozdíl. Tak uvidíme. Žena mi říká, že to bude ona, kdo bude hlavně vstávat. Tak tomu musím věřit. Naštěstí nemáme jen jeden pokoj. Poperu se s tím jako na hřišti.

Je jedno, jestli budete nocovat v Hradci nebo v Liberci?

(směje se) Vím, kam míříte. Pokud by k přestupu do některého z ligových klubů došlo, asi bych tam byl v týdnu dva až tři dny sám a do Hradce dojížděl. Naštěstí tu máme obě babičky, ty by jistě pomohly.

Jak aktuálně vypadají námluvy se zájemci z nejvyšší soutěže?

Něco se řeší. Důležitá je dohoda s Hradcem. Smlouvu mám do června 2022. Je tam ale výstupní klauzule. Je potřeba, aby byly spokojeny obě strany.

Baví vás ještě druhá liga?

Chtěl jsem hrát s Hradcem tu první. Čtvrté místo je pro mě zklamání. Ztratili jsme moc bodů s týmy, které bychom měli přehrávat. Nedaří se nám hrát do plné obrany. Bohužel.

Trenér Frťala zmínil, že nejste Barcelona, abyste někoho celý zápas přehrávali. Chyběla prý i větší přímočarost a agresivních náběhů. Co na to říkáte?

Barcelona fakt nejsme. Jak hned nevedeme, tak si málo věříme. V tom vidím největší problém. Schází zkrátka víra v sebe sama.

Vám evidentně sebevědomí nechybí. Třeba v Chrudimi jste šel na dvě penalty…

Je to o nastavení v hlavě. Vím, že bych měl být tahounem, tak se o to na hřišti snažím. Věřil jsem si. Bohužel jsem tu druhou nedal, ale kdybych se tím měl zabývat ještě další tři týdny, nehrál bych nic.

Na vás osobně se soupeři připravují velice pečlivě. Není to pak v zápase čím dál otravnější?

Složitější to je. Ale bere tu. Tím, že váží pozornost na mě se otevírá prostor pro ostatní kluky, kteří by toho měli využít.

Už jsme to naznačili. Poztráceli jste řadu bodů s průměrnými týmy. Čím si vysvětlujete, že doma přejedete silný Žižkov a posléze přijde mizerný výkon s Vyšehradem na Strahově?

Fakt nevím. Ta nevyrovnanost nás sráží dolů.

V zimě jste říkal, že nevěříte, že by Pardubice mohly první místo udržet. Mají lépe poskládaný tým?

Je fakt, že mě hodně překvapily. Ale pořád si myslím, že nemají takové mužstvo, které by bylo kvalitou tak vysoko. Ale jak vidno atmosféra v klubu i v kabině udělá hodně. Došli si pro to společně. A nutno říct, že zaslouženě. Hodně zápasů dokázali vyhrát třeba jen o gól a ne příliš hezkým fotbalem. Ale prostě vyhráli. Tohle kdybychom uměli my…

Nechybí v hradecké kabině třeba takový Jan Jeřábek, pardubický lídr…

Nám funguje kabina dobře. S Honzou jsem si kdysi zahrál v Čáslavi. Ale je to už dávno. Pardubice tam měly farmu, nestihl jsem ho blíže poznat. Je ale jasné, že je to velmi dobrý fotbalista. Umí si to ošéfovat. Složitější situace řeší s klidem a nadhledem.

V Hradci jste zažil i Pavla Černého, jenž u rivala chytil druhou mízu. Prý ale musí kvůli lize zhubnout…

(směje se) Někde jsem to četl. Jestli se cítí dobře, je to na něm. Pardubicím každopádně svými zkušenostmi může hodně pomoci. Je silný v soubojích, umí udržet míč. To se cení.

Co kdyby vám Pardubice cinkly, šel byste?

Je to nereálné. Ale řeknu to jasně. Nešel bych.

Ve vašem případě se hodně spekuluje o zájmu Liberce. Vše je asi odvislé od odchodů Tomáše Malínského a Jana Kuchty. Posledně jmenovaný už do mistrovské Slavie ve středu přestoupil…

Dění samozřejmě sleduju. Myslím, že pozice, kde můžu nastupovat, jim teď schází. Uvidíme.

V sezoně jste zaznamenal třináct branek a deset asistencí. Spokojen?

Dá se říct, že jo. Samozřejmě to mohlo být ještě lepší. Nějaké šance jsem zazdil, ale s tím se musí počítat. Jsou to dvě dvouciferná čísla, takže to jde.

S kým si nejvíce rozumíte na hřišti?

Byl jsem rád, když přišel Kuba Rada. Mrknu na něj a vím, kam běžet, aby mi to dal.

Jak velký vliv měla na jaro koronavirová pauza? De facto jste absolvovali během krátké doby dvě náročné přípravy.

O tom mi ani nemluvte. Někdo to zhruba spočítal. Za dobu, co jsme byli doma, jsme naběhali snad sto padesát kilometrů! Šílený. Po sedmi osmi zápasech jsem cítil, že by si tělo mělo odpočinout, ale nebylo kdy. Hrálo se každé tři čtyři dny. Pro nohy to byl záhul.

Mrzelo vás, že jste kvůli svalovému zranění nemohl odehrát poslední dva zápasy a zabojovat o korunu krále střelců?

Trochu ano, ale zdraví bylo přednější. Nechtěl jsem riskovat.

Teď už jste v pořádku?

Sval je v pohodě. Sám si chodím zaběhat, posiluju. Cítím se fajn.

V pondělí Hradec začíná přípravu. Budete naštvaný, když přestup nevyjde?

Bavil jsem se s vedením i trenérem. Kdyby to vyšlo do ligy, budu rád. Jsem v Hradci už dlouho. Bude mi šestadvacet, mám nejvyšší čas. Pokud to nedopadne, udělám všechno pro to, aby tam z mé strany žádná zapšklost nebyla a klubu svými výkony pomohl k posunu na nejvyšší pozice.