Na turnaji se poměřují hráči bez profesionálních kontraktů. Základ výběru Královéhradeckého kraje, který si účast na finálovém klání vybojoval v národní i Evropské kvalifikaci, tvořili fotbalisté z divize - z Trutnova, Náchoda i Dvora Králové.

K nim pro vrchol Region’s Cupu přibyli také Jakub Petřík a Dominik Bičiště z FC Hradec. Oba patřili v Bavorsku do základní sestavy, Petřík se proti Polsku, pozdějšímu mistrovi, ukázal krásným gólem z přímého kopu.

Nakonec jste skončili pátí. Je to úspěch? Hodnotíte výsledek jinak, než bezprostředně po turnaji?

PETŘÍK: Za mě určitě úspěch. Skončit pátí na takovém turnaji není žádná ostuda. Samozřejmě, že hned po turnaji jsme byli všichni zklamání, protože jsme pokukovali po finále, a myslim, že jsme na to i měli.

BIČIŠTĚ: Když si to tak vezmu, chyběl nám jeden gól k poražení Poláků v posledním utkání. Mohli jsme být ve finále a třeba to i vyhrát. Před turnajem nám nikdo moc nevěřil a nakonec jsme porazili Rusáky a remizovali s vítězem turnaje, takže spokojenost být může. Ale zklamání tam bylo těsně po zápase s Poláky, když jsme věděli, že Rusko porazilo Španělsko.

Jste spokojený s tím, co mužstvo v Bavorsku předvedlo?

PETŘÍK: Jsem. Většina kluků hrála kvalifikaci, potkávali se buď jako spoluhráči, nebo protihráči, takže o sobě věděli. Vytvořili skvělou partu, do které jsme, myslím, zapadli. Bylo to vidět i na hřišti. Každý zápas odježděný na sto procent. Škoda, že jsme neměli i víc toho štěstíčka.

BIČIŠTĚ: Předváděli jsme poctivý týmový výkon, spokojený jsem určitě. Parta byla skvělá, rozuměli jsme si s klukama jak na hřišti i mimo něj. Na hřišti jsme předváděli to, co po nas trenéři chtěli, a myslim si, že se nam to celkem i dařilo.

Jaké byly silné stránky mužstva?

PETŘÍK: Trenéři nám pořád říkali, že naše nejslilnejší stránka je soudržnost jak na hřišti tak i mimo něj, kterou se tým prezentoval celou dobu. S tím nemůžu než souhlasit.

BIČIŠTĚ: Jeden šlapal za druhého, poctivost, jednoduchost směrem dopředu, odpovědnost směrem dozadu, skvělý gólman a standardní situace.

Porovnejte kvalitu Juniorské ligy a zápasů na Region’s Cupu.

PETŘÍK: Kluci, co hrají divizi, říkali, že to byli klasické divizní zápasy, ale podle mě některé zápasy byly srovnatelné i se zápasy Juniorské ligy. Hrálo se tvrději než jsme zvyklí. Na hřišti byli hráči, kteří už mají něco za sebou, něco odkopáno, oproti nám, kteří se s dospělým fotbalem pořád seznamujeme.

BIČIŠTĚ: Juniorská liga je založená na kondici, běhání, Region's Cup měl větší fotbalovost, časté souboje a větší agresivitu.

Překvapila vás úroveň?

PETŘÍK: Ano. A jenom kladně. Neměl jsem moc představu, jakou má úroveň divize v Česku, a už vůbec jsem nevěděl, jak jsou na tom v zahraničí. Když jsem to viděl na turnaji, tak to nemůže být vůbec zlé.

BIČIŠTĚ: Počítal jsem s tím, že to bude hodně náročné, a také bylo. Hned první zápas nám to Španělé ukázali, tempo se zvětšovalo. Samozřejmě to bylo vše dané důležitostí zápasů.

Setkal jste se někdy s takovým souepřem, jako byli Španělé? Technicky české hráče převyšují.

PETŘÍK: Na Španělech bylo prostě vidět, že jsou to Španělé. Jejich styl je jedinečný. Na balonu šikovní. Rychlé kombinace, pasáže, kdy nás nepustili k balonu. Bohužel v Česku takových týmů moc není.

BIČIŠTĚ: Na balonu byli opravdu výborní. Je jedno, jestli hrajou první nebo šestou ligu, v nohách to ti kluci mají. Na turnaji se jim podobali i Poláci.

Když jste dostal nabídku, váhal jste? Nebo jste hned souhlasil?

PETŘÍK: Trenéři pan Dvořák s panem Mílem si nás s Bičim zavolali hned po zapase se Spartou, kde se na nás byli podívat. Představili nám Region's Cup a zeptali se, jestli máme vůbec zájem. Upřímně jsem nevěděl, že se něco takového hraje, ale neváhal jsem a určitě nelituju.

BIČIŠTĚ: Neváhal jsem ani vteřinu. Myslím, že se mi jaro herně povedlo, takže jsem to bral jako takovou odměnu. Bylo to pro mě obrovské oživení a motivace do další práce.

Jaká bude nyní vaše fotbalová budoucnost?

PETŘÍK: Moje fotbalová budoucnost je zatím v otázkách. Jdu studovat na vysokou školu do Brna, takže hledám něco tam.

BIČIŠTĚ: Nejspíš zůstanu zatím v B týmu Hradce, do přípravy s áčkem jsem se bohuzel nedostal. Nějaké možnosti jsou, uvidíme, co se bude dít, jak se k tomu postaví klub. Turnaj mi hodně otevřel oči, takže se chci určitě porvat o možnost hrát vyšší soutěž.