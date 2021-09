Až ve třetím kole se fotbalovému klubu Přepeře zastavila cesta MOL Cupem. Zatímco loni svěřenci trenéra Josefa Petříka ztroskotali na plzeňské Viktorii, letos jim stopku vystavil další prvoligový celek FK Jablonec. O jediný gól zápasu se deset minut po přestávce postaral hostující Martin Nešpor.

FK Přepeře – FK Jablonec nad Nisou 0:1

Fakta – branka: 55. Nešpor. Rozhodčí: Machálek. ŽK: 3:0. Diváci: 666. Poločas: 0:0.

Nešpor v 55. minutě střílí jediný gól zápasu.Zdroj: Zdeněk MaturaFK Přepeře: Truksa – Tvaroha, Kvencar, Nesvadba, Knejzlík (86. Elbel) – Janošík, Pavlata, Novák, Bulíř (86. Fingerhut), R. Dvořák (73. V. Novotný) – Hadaščok (76. J. Synek). FK Jablonec nad Nisou: Hrubý – Haitl, Martinec (57. Kubista), Zelený, Surzyn – Smejkal, Hübschman, Houska (46. Kratochvíl), Malinský (81. Krob) – Nešpor (65. Čvančara), Vaníček (81. Holík).

Josef Petřík, trenér FK Přepeře: „Proti favoritovi jsme podle mě odehráli velice slušný zápas. Soupeř měl dle očekávání míč častěji na svých kopačkách, ale kromě jedné šance jsme mu toho za první poločas moc nedovolili. Hrálo se spíš uprostřed hřiště s řadou centrů do vápna. Z jedné takové akce také nakonec padla po přestávce rozhodující branka. Ale byla to škoda, stačil jeden prohraný souboj a pro hosty až příliš jednoduchý gól. Také jsme mohli skórovat. Nejdřív jsme nevyužili dvě slibná přečíslení, v poslední minutě pak velkou šanci neproměnil Dan Novák. Soupeři gratulujeme k postupu do dalšího kola, sami se budeme soustředit na vlastní soutěž. Hrálo se ve skvělé kulise, diváků přišlo hodně už na rozcvičku. My všem za návštěvu děkujeme a zveme diváky i na zápasy v ČFL.“

Pohárová cesta FK Přepeře

Letohrad (divize) - Přepeře 0:4

Přepeře - Písek (ČFL) 6:0

Přepeře - Jablonec (I. liga) 0:1

Další výsledky 3. kola: Velvary - Slavia Praha 2:4, Líšeň - Sparta Praha 0:3, Plzeň - Příbram 2:1, Vltavín - Ostrava 2:5 po prodloužení, Zápy - Hradec Králové 0:4, Zbuzany - Slovácko 1:2, Vlašim - Olomouc 1:2, Jihlava - Pardubice 2:0, Opava - Mladá Boleslav 2:4, Třinec - Teplice 0:1, Prostějov - Bohemians 0:4, Karviná - Chrudim 1:0.

Zbývá dohrát: Vyškov - Zlín, Varnsdorf - Brno, Dukla Praha - České Budějovice.