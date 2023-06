/FOTOGALERIE/ Hezčí vyvrcholení letošní ročník druhé nejvyšší krajské fotbalové soutěže – I. A třídy – nemohl nabídnout. Do poslední minuty závěrečného zápasu se bojovalo o titul. Ten nakonec slaví fotbalisté Lázní Bělohradu a společně s Českou Skalicí postupují do krajského přeboru. Třetí končí Železnice.

I. A třída - 16. kolo: Lázně Bělohrad - Železnice (modré dresy) 2:2 (1:0), pen. 4:2. | Foto: Roman Vlačiha

Derby dvou celků z Jičínska, které si to rozdaly přímo o postup mělo grády. Do útulného areálu v Bažantnici, kde domácí Lázně Bělohrad hostili rivala z Železnice, si našlo cestu 650 diváků! A ti rozhodně nelitovali. Až do samotného konce zápasu totiž sledovali nervy drásající podívanou. Hostujícímu Sokolu zaručovala postup pouze tříbodová výhra. Skóre duelu však už v 6. minutě otevřel domácí Hrnčíř. Na to svěřenci trenéra Vladimíra Blažeje dokázali odpovědět až po hodině hry.

Nejlepší střelci I. A třídy



34 - David Novák (Kunčice)

27 - Tomáš Česák (Kunčice)

26 - Jan Míka (Železnice)

24 - Jan Kypr (Železnice)

22 - Martin Šmíd (Nový HK)

21 - Tomáš Nezbeda (Lázně Bělohrad)

Nejprve se prosadil v 59. minutě Klouza a do vedení poslal Železnici o devět minut později Míka. V tu chvíli borci z lázeňského města rozhodně nezažívali příjemné chvilky, a to přesto, že v souběžně hraném utkání prohrávala o poločase Česká Skalice, další aspirant na postup, na hřišti hradecké Lokády 0:3. O vyrovnání se však v 72. minutě postaral Jiří Odvárko a i přes velkou snahu hostů další branka již nepadla. Penaltový rozstřel nakonec lépe zvládl Bělohrad. Suma sumárum. Železnice zůstala na třetím místě tabulky a po skvělé sezoně bude pokračovat v I. A třídě.

Česká Skalice dokázala v Hradci nakonec zvítězit v penaltovém rozstřelu, čímž si zajistila postup. Králem sezony jsou fotbalisté Lázní Bělohradu, kteří soutěž ovládli, a i je za rok uvidíme v nejvyšší krajské soutěži. „Velké finále. Na obou týmech byla vidět velká chuť to zvládnout. Oba tábory fanoušků vytvořili skvělou atmosféru. Drama až do konce a pro nás s vítěznou tečkou. Děkuji všem hráčům za skvělou sezonu,“ řekl trenér bělohradského týmu Tomáš Marek.

„Patří se pogratulovat Bělohradu, trenéru Markovi, hráčům a všem dobrým lidem odtud. Kdo viděl, pochopí, co říkám. Našemu týmu děkuji, tato sezona byla výborná, matematicky rozhodly penaltové rozstřely. Zápas byl vyvrcholením, skvělá návštěva, drama do konce, to je to, co dělá fotbal fotbalem. V těchto duelech rozhodují detaily a tak tomu bylo i tentokrát. Více tady již nelze říci,“ uvedl železnický trenér Vladimír Blažej.

Lázně Bělohrad - Železnice 2:2, pen. 4:2.



Fakta - branky: 6. Hrnčíř, 72. Odvárko – 59. Klouza, 68. Míka. Rozhodčí: Ikizgül – Fryš, Buchta. ŽK: 3:3 Diváci: 650. Poločas: 1:0. SK Lázně Bělohrad: Dobřichovský – Kluz, J. Odvárko, Marek, Kracík – Kiec, Loner, M. Wagenknecht (87. Truneček), J. Wagenknecht (78. Horáček) – Hrnčíř, T. Nezbeda (71. Pour). TJ Sokol Železnice: Puš – T. Odvárko, Haken, Starý, Burgert (79. Matoušek) – Šťastný, Míka, Klouza, Barták (86. Beránek) – Miler (76. Bucek), Kypr.

Další výsledky 16. kola

Lokomotiva Hradec Králové - Česká Skalice 3:3 (3:0), pen. 8:9, Trutnov B - Kunčice 8:4 (3:1), Stěžery - Roudnice 2:6 (1:3), Nové Město nad Metují - Broumov 2:1 (0:0), pen. 3:2, Třebechovice pod Orebem - Sobotka 4:3 (3:1), pen. 3:1, Nový Hradec Králové - Náchod B 6:0 (2:0), Třebeš B - Miletín 3:2 (1:1), pen. 5:4.