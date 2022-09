O uplynulém víkendu se dařilo nováčkům soutěže. Všechny týmy, které před sezonou postoupily, dokázaly vyhrát. Start ročníku skvěle vychází Malšově Lhotě. Ta si ve šlágru 5. kola na domácím hřišti vyšlápla na do té doby vedoucí Černilov, porazila ho 4:1. Všechny branky viděli diváci v prvním poločase. O dvě domácí se postaral hrdina zápasu Vítek Vejr. „Diváci viděli velmi dobrý fotbal z obou stran. My jsme podali jednoznačně nejlepší výkon v sezoně a zaslouženě jsme zvítězili,“ hodnotil vedoucí domácího mužstva Ondřej Němec.

Fotbalisté Hronova v Malšovicích vyhráli 3:2, a to především díky závěru prvního poločasu, když od 40. do 45. minuty nasázeli všechny tři branky. Druhá půle patřila domácím, kteří snížili na rozdíl jediné branky, vyrovnat se jim však nepovedlo. „První půli jsme byli lepší my, druhá část patřila soupeři. Nakonec jsme měli v závěru štěstí, remíza by byla spravedlivější. Tyto body jsou pro nás nesmírně cenné, ale především přejeme našemu brankáři brzké uzdravení,“ řekl trenér Jaroslav Rubeš.

Vysokou výhru 6:1 si připsaly Velichovky na hřišti poslední Lípy nad Orlicí. Domácí sice po změně stran dokázali snížit, ale zbytek druhé půle patřil týmu z Náchodska. „ Přečkali jsme úvodní tlak domácích, kteří si však nevypracovali žádnou vyloženou šanci. Poté jsme již udeřili a do poločasu přidali zaslouženě ještě jednu branku. I přes snížení domácích, díky naší chybě, jsme drama nepřipustili a v rychlém sledu rozhodli o osudu zápasu,“ uvedl trenér Velichovek Jiří Lebedinský.

Překvapení se zrodilo ve Zdelově, kde si domácí celek vyšlápl na favorizovanou Javornici. Po parádním obratu v druhém poločase vyhrál 2:1. „Věděli jsme, že nás nečeká jednoduché utkání, a to se i potvrdilo. Hra se přelévala nahoru dolů a šancí bylo dost na obou stranách. Možná by utkání slušela i remíza, ale my jsme naštěstí dali o jednu branku více,“ prohlásil spokojený domácí kouč Miloš Zeman. Okresní derby sledovalo 222 diváků.

Zaváhání Černilova využila rezerva hradecké Slavie a po výhře 3:1 v Meziměstí se dostala do čela tabulky. Stejným výsledkem porazilo České Meziříčí hosty z Opočna a Vamberk doma 3:2 přetlačil Předměřice nad Labem.