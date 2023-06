Poslední dvě kola z pohledu aspirantů na postup



30. kolo (10. a 11. června): TJ Sokol Stěžery - TJ Sokol Železnice, SK Česká Skalice - TJ Sokol Třebeš B, FK Náchod B - SK Lázně Bělohrad. 16. kolo (17. června): SK Lázně Bělohrad - TJ Sokol Železnice, TJ Lokomotiva Hradec Králové - SK Česká Skalice.

Těžký duel Železnice zvládla

Svěřenci trenéra Vladimíra Blažeje doma proti Náchodu museli složit opravnou zkoušku, když o týden dřív ztratili všechny body v Sobotce. Od začátku se jim to proti posilněnému Náchodu o hráče z áčka dařilo, když se v 18. a 30. minutě prosadil Kypr a do šaten se šlo za dvoubrankového vedení Sokolu. O poločase však hostující lavička využila jediného střídání, které měla k dispozici. Do pole šel gólman Kuneš a spoluhráčům názorně předvedl, jak dávat branky, když se trefil dvakrát během sedmi minut a srovnal skóre. Domácí si však bleskově vzali ztracené vedení zpět, když v 59. minutě skóroval Míka. Pojistku přidal deset minut před koncem Kypr, jenž zkompletoval hattrick a Železnice si došla pro veledůležité tři body.

„Csaplárova past nakonec nesklapla, duel rozhodly chyby na obou stranách. Pro nás krizovou fázi vyřešil Míka, bylo obtížné hrát proti soupeři, jehož sestavu vyztužili borci z náchodského áčka typu Bičištěho či Rajnocha. První opravná zkouška je za námi, před námi je další a velmi těžká,“ uvedl kouč Železnice Vladimír Blažej.

TJ Sokol Železnice – FK Náchod B 4:2



Fakta – branky: 18., 30. a 78. Kypr, 59. Míka - 51. a 58. Kuneš. Rozhodčí: Trejbal - Ikizgül, Hanuš. ŽK: 2:1. Diváci: 204. Poločas: 2:0. Železnice: Puš – Burgert (60. Bucek), Haken, Starý, Odvárko - Šťastný – Klouza (86. Jakub Matoušek), Miler, Míka (84. Saal), Barták – Kypr. Náchod B: Kumprecht – Donát, Jahoda, Hanzl (46. Kuneš), Novotný, Balcar, Bičiště, Novák, Šesler, Rajnoch, Zámečník.

Bělohradská kanonáda

Sedm minutek stačilo fotbalistům Lázní Bělohradu na to, aby rozhodli duel proti Sobotce. Po brance Lonera a dvou trefách Tomáše Nezbedy totiž vedli rychle 3:0. A i po zbytek zápasu bylo na hřišti pouze jedno mužstvo. Skóre se po 90. minutách zastavilo na výsledku 10:1. Čtyřmi vstřelenými brankami se v zápase blýskl T. Nezbeda.

Vzájemné zápasy aspirantů na postup



TJ Sokol Železnice - SK Lázně Bělohrad 3:1 (1:1), SK Lázně Bělohrad - TJ Sokol Železnice bude se hrát.

SK Česká Skalice - SK Lázně Bělohrad 3:0 (2:0), SK Lázně Bělohrad - SK Česká Skalice 2:4 (1:2).

TJ Sokol Železnice - SK Česká Skalice 1:2 (1:0), SK Česká Skalice - TJ Sokol Železnice 2:0 (0:0).

„Jsem rád, že tým k utkání přistoupil zodpovědně a hned od samého začátku jsme diktovali tempo hry. V sedmé minutě to bylo 3:0 a bylo prakticky rozhodnuto. Zcela zasloužené tři body,“ těšilo bělohradského trenéra Tomáše Marka. Jeho tým se navíc po sobotním zaváhání České Skalice posunul do čela tabulky.

SK Lázně Bělohrad – SK Sobotka 10:1



Fakta – branky: 2. a 52. Loner, 4., 7., 28. a 44. T. Nezbeda, 21. Kluz 38. M. Wagenknecht, 71. a 86. Kiec - 82. Kocourek. Rozhodčí: Vlachynský – Novotný, Kriegle. ŽK: 0:1. Diváci: 150. Poločas: 7:0. Lázně Bělohrad: Dobřichovský – Kluz, Odvárko (69. Truneček), Marek (46. Kulhánek) – Kracík, Kiec, Loner (69. L. Nezbeda), M. Wagenknecht (69. Horáček), J. Wagenknecht – Hrnčíř, T. Nezbeda (46. Rychecký). Sobotka: Chrpa (73. Havlík) – Žďánský, Král, Baster, Kocourek – Klouček, Halbych, Vaníček, Přikryl – Pavlíček, Valdman.

Nečekaná ztráta Skalice

Tohle nečekal asi nikdo. Fotbalisté České Skalice nepřivezli ani bod z Nového Města nad Metují. Domácí poslal do vedení už po pěti minutách hry Zítko. O další dvě novoměstské branky se postaral Dušan Hůlek a na začátku druhé půle prohrával favorit už 0:3. V 56. minutě sice snížil z nařízeného pokutového kopu Rompotl, ale to bylo z pohledu hostů vše.

„Domácí nás předčili v důrazu a nasazení. Na rozdíl od nás dokázali své šance využít. My, pokud jsme byli nebezpeční, tak jen sami sobě,“ zhodnotil duel vedoucí mužstva České Skalice Marek Vik.

MFK Nové Město nad Metují – SK Česká Skalice 3:1



Fakta – branky: 5. Zítko, 27. a 48. D. Hůlek - 56. Rompotl z pen. Rozhodčí: Miškář - Čožík, Valihora. ŽK: 3:2. Diváci: 140. Poločas: 2:0. Nové Město: M. Hůlek – Zítko, I. Lelek, Lanta, Jelen – Novotný, A. Lelek, Zákravský, Šafránek (63. Čerenkov) – Flígr, D. Hůlek (67. Berger). Česká Skalice: Šťastný - Novotný, Sedláček, Rompotl, Pácalt - Tipelt, Resler (76. Pilc), Diviš, Hanel - Výborný, Čáp.