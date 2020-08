„Jsem rád, že se nám podařilo fotbal v Nechanicích zase obnovit,“ uvedl starosta Jiří Pechar, hlavní strůjce znovuzrození klubu FK Nechanice, jehož je zároveň předsedou. „Na slavnostní otevření nového stadionu jsme pozvali bývalé hráče a řadu dalších vzácných hostů,“ dodal Pechar, který sám za Nechanice hrával.

Slavnostního otevření stadionu se mimo řady jiných hostů zúčastnili hejtman Jiří Štěpán, hradecký primátor Alexandr Hrabálek, senátor Jaroslav Malý, Roman Prymula, krajští radní Rudolf Cogan a Václav Řehoř, předseda OFS Hradec Králové Martin Zbořil a další.

Během celého dne si cestu do nechanického areálu našlo osm set diváků. V bohatém programu sledovali duel osobností a pozvaných hráčů, utkání žákyň FC Hradec Králové s Duklou Praha (0:1) a své umění předvedly i nejmenší fotbalové naděje. Program večer zakončilo vystoupení zpěváka Petra Koláře.

„Je to nádherná událost nejen pro Nechanice, ale i blízké okolí. Nový stánek znamená pokračování bohaté fotbalové tradice v tomto městě. Jsem rád, že i kraj mohl tuto věc podpořit. Ti nejmenší fotbalisté získají novou motivaci a tátové vidí, že jejich práce má smysl,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán.

Moderní stadion s tribunou, potřebným zázemím a přilehlým hřištěm s umělým povrchem a workoutovým hřištěm se začal budovat před dvěma roky, dokončen byl loni v listopadu. „Trávník jsme začali set v září 2019 a od května letošního roku už tady i trénujeme,“ říká Pechar.

„Fotbalové kluby jsou zářným příkladem toho, že naše obce a města žijí. Mnohdy právě fotbalisté jsou ti, kteří společenské dění vytvářejí. Je jen dobře, že naše dlouholetá a silná fotbalové tradice funguje,“ doplnil Jiří Štěpán.

Do čtyř let v okresním přeboru

Tým dospělých v Nechanicích skončil v sezoně 1981/82. „Většina hráčů odešla do Kunčic či Kobylic, dvě další dvě sezony tu byly pouze kategorie žáků a dorostenců,“ vrací se do minulosti Jiří Pechar.

Nyní klub prochází obnovou. Za pochodu tvoří tým dospělých a buduje mládežnickou základnu. „Letos máme přihlášenou mladší přípravku, což jsou ročníky 2012 a mladší. Od jara bychom tu rádi měli i minipřípravku,“ říká předseda klubu.

Áčko dospělých se zapsalo do mistrovské soutěže už v minulé sezoně. A v nejnižší okresní IV. třídě si vedlo dobře. Před předčasným ukončením sezony kvůli pandemii koronaviru bylo v tabulce druhé, lépe na tom byly jen Kratonohy. Domácí azyl tým tehdy našel převážně v nedalekých Kunčicích, několik zápasů odehrál i v Kobylicích a Prasku. Letos chtějí Nechanice poskočit o soutěž výš, tedy do III. třídy. „Už loni jsme vyhlásili, že do čtyř let chceme být v okresním přeboru,“ uvedl Jiří Pechar s tím, že v klubu cílí na dvojitý postup.