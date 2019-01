Nová Paka – Ve třiadvacátém kole divizní skupiny C hostovali fotbalisté na stadionu svého nejvzdálenějšího soupeře v Ústí nad Orlicí.

Zatímco domácí fotbalisté se pohybují v horních patrech divizní tabulky, Novopačtí se po porážce od lídra v minulém kole v domácím prostředí propadli na předposlední, patnáctou příčku.



Co rozhodlo



Jiskra Ústí nad Orlicí – 1. FK Nová Paka 0:1 (0:1). Branka: 19. Lehovec. U hostů nastoupili: Kanaval – Pivrnec, Rozsévač, Macháček, Vích – Povr, Jisl, Urbanec, Kozma – Lehovec, Voldán (81. Mačí). Trenér Josef Hloušek.



Utkání se hrálo na hřišti na opačné straně hlavní tribuny ústeckého stadionu. Prostředí sice bez atletické dráhy bouřlivější, ale stav hrací plochy velmi špatný. Tento fakt dělal problémy všem aktérům sobotního duelu. Zápas začali domácí sebevědomě, s cílem co nejrychleji otevřít skóre a dostat hosty pod tlak. Ústečtí měli sice mírnou územní převahu, ale do zakončení se dostávali velice těžko.



Zajímavostí byl určitě fakt, že Kanavalovu svatyni netrefili v první pětačtyřicetiminutovce téměř ani jednou, s výjimkou dvou zblokovaných střel. Hosté však museli odvracet několik nebezpečných standardních situací, kde především těžili ze hry hlavou Jirky Macháčka.



V 19. minutě se zrodila rozhodující akce celého zápasu. Dlouhý výkop Libora Kanavala sklepl hlavou Michal Voldán na rozeběhnutého Petra Lehovce, ten se s míčem prohnal mezi dvojicí bránících hráčů a křižnou střelou překonal brankáře Ústí Krátkého. Překvapivé, ale zasloužené. Tento moment domácí fotbalisty zmrazil natolik, že najednou začali kazit přihrávky a často zbrkle kombinovat bez zakončení. Ve 26. minutě se skvěle proháčkoval podél brankové čáry do pokutového území Jakub Urbanec, ale domácí obrana stačila v poslední chvíli zabránit finální přihrávce na zakončujícího Michala Voldána. Hosty nutno pochválit za trpělivý a především obětavý výkon, kterým nahrazovali menší zkušenost a fotbalovost proti domácím borcům. Závěr prvního poločasu se odehrával především mezi šestnáctkami bez výraznějších šancí před oběma brankami. Ze hry domácích šel trochu pocit o podcenění týmu z Podkrkonoší.



Po změně stran nastoupili Ústečtí od úvodního hvizdu rozhodčího Ondřeje Berky z Prahy aktivně se zvýšeným důrazem a snahou o brzké vyrovnání. Novopačtí se museli hodně soustředit na obrannou činnost, neboť domácí vyvíjeli čím dále větší tlak na Kanavalovu branku. Zakončení však ale stále bylo velkou slabinou ústecké Jiskry. V pokutovém území kraloval novopacký brankář Libor Kanaval a defenziva hostů byla tentokrát proti minulým utkáním méně prostupná a to dávalo svěřencům trenéra Josefa Hlouška s přibývajícími minutami čím dále větší šanci na úspěšný výsledek. V 74. minutě přežili Novopačtí svoji „zápasovou smrt", když domácí střídající Macek nikým neatakovaný hlavou sám v malém vápně poslal míč nad břevno Kanavalovy svatyně.

Druhý poločas přinesl také řadu oboustranně ostrých zákroků, které však nijak výrazně nevybočily z divizního rámce. Hlavní arbitr dokázal provinivší se hráče včas upozornit žlutou kartou a to bylo dostatečným varováním před dalšími prohřešky.



Závěrečná část zápasu se hrála pod taktovkou domácího mužstva, ale bez brankového efektu. Naopak v 84. minutě střídající Jenda Mačí našel ideálně centrem v pokutovém území soupeře nabíhajícího Jirku Povra, ale s jeho umístěnou hlavičkou si tentokrát gólman Krátký dokázal poradit.



Závěr zápasu přinesl ještě vyloučení ústeckého Felgra, který přehnal svoji snahu v souboji o míč a po druhé žluté kartě musel opustit hřiště. Poslední minuty utkání již nic na vítězství hostů nezměnily. Sobotní zlepšený výkon by chtěli Novopačtí fotbalisté potvrdit hned v příštím velice důležitém zápase na domácím trávníku, kdy budou hostit v sobotu 5. května od 17 hodin beznadějně poslední celek tabulky, fotbalisty FK Trutnov.

