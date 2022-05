Oslavy? Až po sezoně. Může se to protáhnout na celý víkend, přiznává Pavlíček

Na svoje vstřelené branky si kanonýr Solnice Luboš Pavlíček bude pomalu muset vzít půjčku. V I. A třídě sází mladý útočník jeden gól za druhým a po zásluze patří mezi největší přispěvatele do týmové kasy. V posledním zápase proti Broumovu zapsal na své konto další hattrick a po výhře 4:0 může celek z Rychnovska s předstihem slavit postup do krajského přeboru. „Když za celou sezonu neprohrajete, tak je to rozhodně dobrá vizitka,“ přiznává bývalý hráč Náchoda. Pavlíček má na svém kontě už 29 přesných zásahů, kolik to bude na konci sezony?

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Útočník Solnice Luboš Pavlíček (v bílém). | Foto: Eva Šebová Zemanská

Kanonýr Deníku Oslavy? Až po sezoně. Může se to protáhnout na celý víkend, přiznává Pavlíček Na svoje vstřelené branky si kanonýr Solnice Luboš Pavlíček bude pomalu muset vzít půjčku. V I. A… O víkendu jste s přehledem porazili 4:0 Broumov, jak jste zápas viděl? Zápas s Broumovem byl velice těžký, soupeř dobře bránil a bylo těžké se dostat do nějaké šance. Ve druhém poločase mu pak došly síly, čehož jsme využili. Vy osobně jste zaznamenal hattrick, vydařený duel? Co se týče vstřelených gólů tak určitě. Popište vaše góly. První gól jsem doklepával do prázdné branky. Druhý se mi podařilo vstřelit hlavou po centru od Jardy Jaroše na malé vápno. Při třetí brance mi balón skákal za šestnáctkou, tak jsem natáhl a střela zapadla za brankáře. OBRAZEM: Rezerva Třebše nejspíš rozhodla o postupu. Ve šlágru skolila Stěžery Osamostatnil jste se v čele tabulky střelců, když na svém kontě máte 29 přesných zásahů, nejlepší sezona v kariéře? Když se budeme bavit o dospělé kategorii, tak je to opravdu můj nejlepší rok. Máte nějaký cíl, kolik branek chcete stihnout? Co nejvíc to půjde. Chci dát branku z každé šance, do které se dostanu. V sezoně jste dal už několik hattricku, víte tedy dobře, kolik za ně zaplatíte? Podle mého si už budu muset pomalu vzít půjčku, abych to dal (směje se). Do konce soutěže zbývá sice odehrát ještě pět zápasů, ale první místo by vám nikdo vzít neměl a postup je jistý, snová sezona? První místo ještě jisté nemáme. Ale ano, když neprohrajete za celou sezonu, tak je to rozhodně dobrá vizitka. Co je podle vás největší zbraní týmu? Útočníci. To jsou neskuteční zabijáci (směje se). Ještě bod a Železnice je v I. A třídě! Dva hattricky - Dolní Kalná nadělovala Oslavili jste už postup, nebo si to necháváte až na konec sezony? Necháváme si je na konec sezony. Určitě budou hodně velké a zároveň si myslím, že se klidně mohou protáhnout na celý víkend. Postup mají fotbalisté Solnice v kapse.Zdroj: Eva Šebová Zemanská Jak to vypadá s vámi, chcete i nadále pokračovat v Solnici v krajském přeboru? Trenér mě bude určitě potřebovat, ale uvidíme, jestli mi dá důvěru a bude i nadále stát o moje služby (smích). Jaké jsou ve 22 letech vaše fotbalové ambice? Být zdravý a dát ještě spoustu gólů.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu