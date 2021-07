Odstoupení hradecké Olympie z krajského přeboru den po losovacím aktivu Královéhradeckého KFS vzbudilo ve fotbalových kruzích v regionu rozruch a živou diskuzi, proč Jiří Štěpánek, šéf tradičního klubu, s nímž chtěl bojovat o postup do divize, najednou přehodnotil plány a tým z Kuklen bude hrát jen okresní III. třídu.

Na druhou stranu tento krok vyvolal radost v klubech, které dodatečně slaví postup do vyšší soutěže – FK Jaroměř do krajského přeboru, FC Nový Hradec Králové do I. A třídy a SK Smiřice do I. B třídy. A s povděkem také berou v Novém Bydžově posun svého béčka z okresní III. třídy do přeboru.

Krajský přebor: Jaroměř postup vítá

V Jaroměři návrat do krajského přeboru vítají. „Odstoupení Olympie pro fotbal jako takový samozřejmě dobrá zpráva není, neboť to není úplně šťastné řešení a nastalá situace celkově. Na druhou stranu jsme za postup samozřejmě rádi, neboť loňská podzimní jízda devíti zápasů bez porážky přece jen nakonec přinesla své ovoce v podobě ,administrativního' postupu,“ uvedl Jiří Lebedinský, člen výkonného výboru FK Jaroměř a zároveň starosta Velichovek.

NÁSTUP. Fotbalisté Jaroměře před utkáním.Zdroj: Petr Reichl

Jaroměřský klub, který si před pěti lety zahrál i divizi, v minulém nedohraném ročníku I. A třídě kraloval. V devíti zápasech ztratil jen bod a posun do elitní krajské soutěže měl být výsledkem úsilí všech.

„Postup jsme všichni v Jaroměři chtěli a tudíž ho vítáme. Posílit určitě chceme a musíme, ale ta situace je samozřejmě složitější v tom, že většina hráčů je již ,rozebraná' do jiných týmů a do nové sezony I. A třídy jsme neměli úplně v úmyslu nějak výrazněji posilovat. Do krajského přeboru to ale nutné je a uvidíme tedy, co za příchody se nám podaří realizovat,“ nastínil příjemné starosti Lebedinský.

V přeboru by ale mužstvo druhé housle hrát nemělo. „Naším cílem bude hrát v horních patrech tabulky, neboť jak říká náš předseda a trenér v jedné osobě Miloš Exnar, tak jeho i naším dlouhodobým cílem je hrát v Jaroměři divizní soutěž,“ poukázal Jiří Lebedinský.

I. A třída: Nový Hradec chce ještě výš

S nadšením vítají postup z I. B třídy také na Novém Hradci Králové. Na vyšší I. A třídu je mužstvo dostatečně kvalitní. „Připraveni jsme už dva roky. Pouze covid nám vždycky postup vzal,“ usmívá se předseda klubu Václav Vašata.

Na Novém Hradci v posledních letech dali do kupy silný mančaft, který v nejnižší krajské soutěži soupeře válcoval. V minulé sezoně se kvůli covidu stihlo odehrát jen devět kol a novohradecký celek všechny zápasy vyhrál při jednoznačném skóre 62:4!

V AKCI. Fotbalisté Nového Hradce (v bílém) v duelu s Opočnem.Zdroj: Petr Reichl

„Posílit ani nepotřebujeme. Směle budeme útočit na postupové příčky i ve vyšší soutěži,“ netají se ambicemi Václav Vašata.

Dodatečný postup ještě nestačili v klubu pořádně oslavit. „Jen tak decentně jsme si připili,“ prozradil šéf klubu. Postupová party ovšem bude. Uskuteční se v sobotu 31. července během a po skončení prvního zápasu nového ročníku, kdy na Nový Hradec dorazí k derby Lokomotiva, městský rival.

„Děkujeme panu Štěpánkovi a paní Štěpánkové, že s Olympií odstoupili z krajského přeboru a nám umožnili postoupit. Zároveň je 31. července zveme na oslavy,“ pozval na dálku Václav Vašata předsedu hradecké Olympie a jeho choť.

I. B třída: Smiřice loví posily

Z okresního přeboru přijaly postup do krajské I. B třídy Smiřice, avšak zatím řeší posílení kádru, protože podle informací Deníku jsou čtyři hráči na odchodu do hradecké Lokomotivy, přesto by tým z hradeckého okresu chtěl hrát ve vyšší soutěži důstojnou roli.