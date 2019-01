Nová Paka – Ve dvaadvacátém kole divizní skupiny C hostili fotbalisté na stadionu v Jírových sadech dosavadního lídra a žhavého kandidáta postupu do ČFL. Utkání se hrálo za pěkného jarního počasí a přesto před velmi malou diváckou kulisou.

NOVOPAČTÍ OBRÁNCI Vích a Macháček (v bílém) bojují o míč s jedním z útočníků kolínského mužstva. | Foto: Josef Hlaváček

1. FK Nová Paka – FK Kolín 0:2 (0:2). V úvodu zápasu byli překvapivě aktivnější domácí fotbalisté, ale branku střeženou gólmanem Čizinským se jim ohrozit nepodařilo. S přibývajícími minutami však hosté přidali a hra dostávala vyšší tempo. V první brankové příležitosti dal po hlavičce z bezprostřední blízkosti vyniknout novopackému brankáři Liborovi Kanavalovi kolínský Novotný. O několik minut později mohli jít do vedení domácí, ale zakončení Jirky Macháčka z malého vápna šlo vysoko nad kolínskou branku. Poté byli hosté o poznání nebezpečnější, ale v úspěšném zakončení jim byl velkou překážkou výborně chytající Kanaval v brance Nové Paky. Bohužel situaci strážci novopacké svatyně často komplikovali hráči v poli zbytečnými individuálními chybami, které také nakonec zápas rozhodly.



Zajímavostí byl fakt, že oba inkasované góly v novopacké síti nesou konkrétní chybu jednotlivce v defenzivní činnosti. V okamžiku, kdy hosté přehráli domácí hráče fotbalovostí, přišel bravurní zákrok Kanavala. Z tohoto pohledu byla porážka Nové Paky zbytečná. Objektivně však nutno přiznat, že rozdíl ve fotbalových dovednostech hráčů na obou stranách byl znatelný. Kolínští však v Jírových sadech nepotřebovali předvést nijaký excelentní výkon k tříbodovému zisku. Dvěma brankami v prvním poločase získali klid na své kopačky a zbytek zápasu hru jen kontrolovali. Za zmínku stojí ještě dalekonosná střela Jirky Povra, která donutila Čižinského vytěsnit míč nad svoje břevno.



Po změně stran usiloval lídr o zvýšení dvoubrankového vedení, ale Kanaval v několika případech prokázal velmi dobrou formu a zabránil svými zákroky dalším střelám ve své síti. Kolínští se ve druhé půli zlepšili ve středové formaci a tento fakt znamenal, že převaha mužstva z města „malých automobilů“ dosahovala větší intenzity, než tomu bylo v poločase prvním. Novopačtí si již ve druhé pětačtyřicetiminutovce nedokázali vytvořit žádnou brankovou příležitost a to je limitovalo ve snaze o příznivý výsledek. Předzápasové prognózy sice nic jiného, než vítězství hostujícího mužstva nepřipouštěly, ale při dobré konstelaci byl Kolín v sobotu v Jírových sadech „hratelný“.



Domácím nezbývá nic jiného, než nadále pokračovat v maximální snaze o úspěch v dalších utkáních. Situace v tabulce není sice nijak růžová, ale naděje na záchranu divizní soutěže stále žije a oficiální informace řídícího orgánu FAČR o sestupujících má poměrně příznivý charakter. Nelze však předbíhat, neboť do konce soutěžního ročníku 2011/2012 zbývá ještě osm mistrovských kol a teprve poté bude jasno, jaká situace nastane po odchodu prvoligových a druholigových rezerv do nové vlastní soutěže. Novopacké však nečeká nic lehkého. K dalšímu utkání cestují do Ústí nad Orlicí. ⋌(axe)