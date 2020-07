Ve čtyřiadvaceti letech by se dal s klidem označit za fotbalového cestovatele. Šikovný záložník JAN ZÁVIŠKA naposledy působil v druholigové Vlašimi, s níž na jaře docílil konečného osmého místa.

Vedení hradeckého klubu mohl zaujmout v červnovém vzájemném utkání pod lízátky, stejně tak v závěrečném kole soutěže, kdy gólem a asistencí pomohl Středočechům otočit vývoj utkání v Třinci (2:1).

Nyní jej čeká nová štace a s ní i další výzva. Votroci budou v blížícím se ročníku 2020/2021 znovu usilovat o nejvyšší příčky a talentovaný rodák z Hlinska, jenž prošel i pražskou Spartou, by k naplnění týmových ambicí mohl hodně pomoci.

Máte za sebou první dny v novém klubu. Jak jste zatím stihl poznat hradeckou kabinu a koho nejlíp znáte?

Tak za ty tři dny jsem samozřejmě potkal spoustu kluků, ale už jsem si zvykl v předchozích působištích, že na větší poznání je potřeba času víc. S Kubou Radou se znám z Bohemky, s Filipem Novotným z Jihlavy, s Vlčákem (Adam Vlkanova) jsme hráli v Čáslavi. S nimi se tedy bavíc nejvíc, ale věřím, že brzy poznám i ostatní a v tomto ohledu nebude žádný problém.

Dovolená letos byla asi nejkratší ve vaší kariéře. Jak se po fyzické stránce cítíte a stihl jste si po náročném jaru alespoň trochu odpočinout?

Pravda, letní volno bylo krátké, ale zase bodlo těch pět týdnů volna v jarní karanténě. Od fotbalu jsem si v té době myslím dostatečně odpočinul. Teď jsem od posledního utkání v Třinci měl devět dní volna a musím říct, že se cítím fyzicky skvěle. Možná je i lepší, že nyní žádná velká pauza nebyla a já do toho mohl hned naběhnout.

Vy jste kmenovým hráčem pražských Bohemians a jaro jste strávil ve Vlašimi. Jak povedená to byla štace?

Myslím, že celkem dobrá. Když jsem do týmu přišel, tým byl čtrnáctý a mluvilo se hlavně o záchraně. Tu jsme si zajistili už nějakých pět kol před koncem sezony. Osobně jsem také musel být spokojen. Jelikož jsem před tím v Bohemce spíš jen dostřídával, chtěl jsem hlavně hrát, což se mi ve Vlašimi splnilo. Navíc se nám dařilo týmově, takže si nemohu stěžovat.

V mladém věku máte jistě dál prvoligové ambice. K návratu do nejvyšší soutěže potřebujete buď zaujmout svými výkony nějaký ligový tým a nebo rovnou postoupit s Hradcem.

Máte pravdu, ideální by bylo postoupit. Já jsem navíc z regionu a tahle varianta by se mi i o to víc líbila. Bohužel se situace vyvinula tak, že letos postoupí jen jeden. S tím ale musíme počítat a jít tomu naproti. Za těch pár dní jsem poznal, jak je tu mužstvo houževnaté a věřím, že mladí hráči za tím půjdou.

Měl jste po konci minulé sezony i jiné nabídky? Co rozhodlo pro rodáka z Hlinska o návratu na východ Čech?

Už když jsem šel do Bohemky, volal mi pan Sabou. Já ale zvolil Prahu, jelikož jsem tam znal spoustu kluků i trenéra. Moc mě to lákalo a přesto, že jsem tolik nehrál, věřím, že mě to někam posunulo. Jsem rád, že zájem Hradec projevil i nyní a já věřím, že je návrat na východ Čech pro mě nejlepší volbou. Po deseti letech cestování se vlastně vrátím takřka domů.

Votroci mají každým rokem ty nejvyšší ambice. Jak vzpomínáte na červnový duel, v němž jste v Hradci s Vlašimí prohráli 0:1?

Není to tak dávno, takže si pamatuji, že šlo o těžký zápas. My přijeli po sérii několika výher a věřili jsme si na dobrý výsledek i tady. Na mladších hráčích ale byl vidět trochu respekt. Hradec byl v první půli víc na balonu, pak se krásně trefil Adam Vlkanova. Po přestávce jsme se zvedli, ale v efektivitě jsme propadli. Určitě to však byl pěkný zápas a diváci museli být spokojeni.

Co uděláte pro to, aby fanoušci byli spokojeni i s vašimi výkony?

To je samozřejmě pro každého hráče náročný úkol, ale vždycky to musí mít každý dobře nastavené. Budu makat na sto procent, připravovat se na každý zápas i trénink a věřit, že se mi to vrátí. Snad jsem v dosavadní kariéře nasbíral dostatečné množství zkušeností a nyní je v Hradci potvrdím.

Předchozí štace Jana Závišky

FC Hlinsko

MFK Chrudim

AC Sparta Praha

FK Pardubice

FC Vysočina Jihlava

Bohemians Praha 1905

FC Sellier & Bellot Vlašim