Hradec Králové /ROZHOVOR/ – Ještě štěstí, že z krajské I. A třídy sestupují pouze Přepychy. To si mohou říkat v Černilově, kde místní fotbalisté obsadili až předposlední třinácté místo. O příčinách neúspěchu jsme hovořili s trenérem Pavlem Holbíkem a jeho asistentem Petrem Benákem.

Mám pocit, že jste rádi, že je konec sezony. Je to tak?

To s vámi naprosto souhlasíme.

Proč dopadla tak špatně?

Měli jsme strašně úzký kádr, velkou marodku a hlavně nechuť hráčů pro fotbal a sebe sama udělat něco navíc.

Přitom výhry s Vysokou, Kunčicemi a Novým Hradcem naznačily, že tým je schopen podávat kvalitní výkony a v tabulce se posunout výš. Co vy na to?

Musíme vás opravit. Na Novém Hradci jsme remizovali. Jinak to byly spíše jen takové výstřely do tmy. Navíc když se podíváte na jarní výsledky Kunčic a Vysoké, tak naprosto zapadají do průběhu soutěže. Oba soupeři nám to snad prominou, ale na jaře je porazil snad každý. V těchto zápasech jsme vůbec nebyli herně lepší, ale měli jsme jen více štěstí. Myslíme, že naše postavení v tabulce naprosto odpovídá našemu fotbalovému umění.

Současný kádr je velmi úzký, chybí potřebná konkurence. Pokud se kvalitně neposílí, pak zřejmě i v příští sezoně čeká Černilov boj o záchranu…

Budeme realisté a musíme s tím souhlasit. Samozřejmě uděláme všechno pro to, aby tomu tak nebylo, ale sami to nezvládneme. Hlavně hráči si musí v hlavě srovnat myšlenky a s tím věci související.

Je vůbec nějaká šance, že by do Černilova přišel sponzor, který by zdejšímu fotbalu pomohl?

To je spíše otázka na vedení našeho klubu.

Snese alespoň některý z vašich hráčů za uplynulý ročník přísnější měřítko?

Dva hráči určitě: jsou to brankář Vašek Cejnar a Vojta Hrubý.

Od srpna bude mít I. A třída šestnáct účastníků. Co tomu říkáte?

Nic proti tomu nemáme.

Kdy se začnete připravovat na novou sezonu a počítáte s posílením kádru?

Letní příprava začíná kolem 15. července. Co se týká posil? Něco máme v jednání, ale nic konkrétního vám prozrazovat zatím nebudeme.

Závěrem – máte ještě něco na srdci?

Nic závažného. Přejeme všem, ať si stihnou během krátké letní přestávky dostatečně odpočinout a poté začnou další ročník s novým elánem.

