Jedním z želízek, které málem přepálilo už tak napjaté spojení aktuálního hradeckého trojvládí na radnici, bylo hledání správce stavby fotbalového stadionu. Kvůli němu to zaskřípalo jak mezi koaličními partnery, kteří hlasovali proti sobě a museli si vypomoci mimomanželskými politickými hlasy, i mezi radnicí a jejím fotbalovým klubem.

„Já bych to tak dramaticky neviděl. Šlo o projednávání věci, na kterou jsou zcela rozdílné názory. Je to veliká stavba a jde o obrovské peníze, které si málokdo dokáže představit v našem levelu a má o nich rozhodovat na základě informací, které si sám pro sebe vyhodnotí. Podle toho to také vypadá. Já bych to hodnotil podle toho jakou jednotliví lidé mají úroveň a představivost. Někteří zastupitelé šli při projednávání svou úrovní hodně dolů, což mě překvapilo,“ říká Jiří Bláha.

Zdroj: Deník/ Michal FantaIng. Bc. Jiří Bláha



4. náměstek primátora



Občanská demokratická strana



Oblast rozvoje města, územního plánování a investičních akcí města.



Je dlouholetým členem ODS. Od roku 2000 je členem republikové rozhodčí komise ODS za Královéhradeckého kraje, pracoval jako předseda místního sdružení ODS Plotiště nad Labem a v současné době je členem oblastní rady Hradec Králové.

Na posledním jednání zastupitelstva hned po hlasování jste šéfovi hradeckého fotbalového klubu připomněl, že vám při přípravě stavby stadionu házel klub klacky pod nohy. V čem?

S panem Juklem jsme si své řekli. Jestli jsou všechny animozity zahlazeny, to nezáleží na mě. Berte to tak, že jediné o co mi jde, je postavit fotbalový stadion v Hradci na co nejvyšší úrovni vzhledem k alokované částce. Já k tomu - mám pocit - směřuji, a pokud se chce klub ke mně připojit nebo nechce… to, je těžké, abych je přemlouval.



Musí se ztotožnit s tím, že to bude multifunkční fotbalový stadion. Ne, že to bude stadion, na kterém si mládenci jednou za čtrnáct dní čutnou mistráček a pak tam budou – když budu takhle pejorativní – chodit na masáže. To je jádro pudla. Původně tam ta multifunkce byla a během vývoje zcela, de iure, zcela vymizela.

Vnímáte to tedy tak, že zdrojem napětí mezi klubem a městskou vládou je šíře náplně budoucího fotbalového stadionu? Tedy, že vlastně stále není úplně jasno?

V okamžiku, kdy původní vítěz soutěže na zhotovitele stavby odmítl podepsat smlouvu, se mládenci místo toho, jak jsme šli do té doby správným směrem v rámci pracovní skupiny, tak v tom okamžiku se vydali naprosto opačným směrem. Tedy chtěli, že si město… podle mě chtěli jít nereálnou cestou.

Co se stane, když fotbalisté a radnice budou chtít každý jiný stadion? Dohodnete se? Nebude to stavbu brzdit?

Na to si můžeme odpovědět jednoduchou úvahou: FC HK je akciovou společností, kterou stoprocentně vlastní město. Ve vztahu k zákonu o obchodních korporacích, ve vztahu k občanskému zákoníku je klub osobou ovládanou a město osobou ovládající.



Osoba ovládaná musí plnit příkazy ovládající osoby a má se za to, že to činí s péčí řádného hospodáře. O čem si tedy chceme si povídat…? Já jsem se na jejich názor zeptal, klub se účastnil tvorby dokumentace z pohledu technických požadavků na stadion a ty mi předali. To jsem od nich potřeboval a na tom jsme se shodli.

Proč hradecká radnice potřebuje externího správce stavby stadionu, když má vlastní investiční odbor, který by měl být plný fundovaných odborníků a takovou zakázku prostě zvládnout?

Nikdo tady fotbalový stadion za takhle velkou sumu nestavěl. Multifunkční stadion o kapacitě 10 tisíc diváků v České republice zatím nikdo nepostavil. Nikdo z nás není na takovou zakázku aprobován a proto jsem si najal fundovaný subjekt, který o tom, podle mého názoru, ví první poslední. A tak jsem to prezentoval na zastupitelstvu.

Jeden z našich politických partnerů mi řekl: co nám tady prezentuješ megalomanské projekty! Já jsem řekl: neprezentuju, prezentuju to, že ten subjekt to umí, má zkušenost s mnohem většími stavbami. My jsme oproti tomu drobnost. Jsem přesvědčen, že máme za zády nejlepšího správce takové stavby, který nám umí říct, jak má město svůj stadion postavit a jak vybírat dodavatele stavby.

A potřebuje tedy krajské město vůbec investiční odbor? Není zajištění soukromého náhradníka za něj projevem nedůvěry vedení města vůči schopnostem vlastních lidí?

Město mělo nějaké požadavky na kvalifikační předpoklady a schopnosti dodavatele stavby. Můžeme si říct: na to dlabeme, máme investiční odbor, ten nám to udělá. Ptám se: mám já, vy nebo naši úředníci zkušenost s tak velkou stavbou? Víme, že ne. Správce stavby, kterého jsme si najali má zkušenost s rekonstrukcemi obrovských anglických stadionů.



Naše zakázka je pro ně maličkost. Můj postup je velice pečlivý a sleduje jediný cíl: zajistit, aby Hradec Králové v rámci alokované částky získal fotbalový stadion na špičkové evropské úrovni. Tomu zkušenosti vybraného správce stavby odpovídají. Kolik takových akcí za takové peníze ti úředníci na investičním odboru postavili? No kolik?

Proč tam tedy ti úředníci jsou, když jim nevěříte a v souvislosti s tímhle projektem mají navíc přijít o zkušenost, která by se městu do budoucna hodila?

Oni tou zkušeností projdou. Bude to pro ně velice bohatá a nádherná zkušenost spolupracovat s renomovanou zahraniční firmou Arcadis. Ale oni to nebudou provádět z pozice, že za to ponesou odpovědnost, ale jako kontrolní orgán, který to bude sledovat a kontrolovat. Budou říkat správci stavby případně dodavateli: tady chceme tohle, tady to dodělejte. A navíc: poslechněte si jak celé město Hradec Králové mluví o úřednících magistrátu, poslouchejte to! Já neříkám, že mají pravdu…

Jaké zkušenosti má firma Arcadis? Nemám dojem, že hradecká radnice dostatečně představila renomé schváleného správce téhle velké a očekávané stavby…

Nemohlo to zaznít do té doby, než proběhlo zasedání zastupitelstva, které schválilo tohoto správce stavby. Pracovali na stavebních akcích stadionu Totenhamu Hotspur, FC Liverpool či pro Rapid Vídeň. Obrovské zakázky, obrovské zkušenosti. I z evropského pohledu naprosté špičky. Náš stadion je v porovnání s těmito projekty drobnost. Myslím, že Hradec má výběrem firmy Arcadis jako správce stavby našeho stadionu štěstí. Ale uvidíme.