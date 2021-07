Fotbalisté Náchoda v posledním přípravném zápase před novou sezonou remizovali v Bělovsi s třetiligovou rezervou Hradce Králové 1:1.

Fotbalisté Náchoda v generálce remizovali s rezervou Hradce Králové. | Foto: Michal Malý

Favorizovaný Hradec vstoupil do utkání velkým tlakem. Hned v první minutě mohl po závaru před Balážovou brankou skórovat, ale domácí obrana neinkasovala. Nestalo se tak ani ve 14. minutě, kdy po dalším závaru zachránilo Náchod břevno. Byl to naopak domácí tým, který udeřil. Ve 32. minutě napřáhl z rohu velkého vápna náchodský kanonýr Malý a střelou o tyč otevřel skóre zápasu. Do poločasu byly k vidění šance na obou stranách, ale ani jeden z týmů se nedokázal prosadit.