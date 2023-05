Z mého pohledu to bylo klidnější utkání, kdy jsme si během zápasu vytvořili několik “tutovek” včetně dvou penalt, které jsme ale v závěru zápasu neproměnili. Celkově jsem rád, že se nám i tak o víkendu střelecky dařilo.

Jaký váš gól byl nejhezčí?

Své “góly” ani nemůžu takhle hodnotit. (směje se) Jen jsem se snažil prosadit, když mi míč přišel ve vápně na nohu.

OKRESNÍ FOTBAL: Železnice doma nasázela 13 branek, jasná výhra lídra

Kolik za čtyři branky zaplatíte do týmové kasy?

To teď netuším, ale pár kaček na to určitě padne.

Zahrál jste si se svým tátou, jaký je to pocit být na jednom hřišti?

S tátou už jsem si v minulosti párkrát zahrál. Jsem za to moc rád, protože to jsou okamžiky, na které se nezapomíná. Tenhle víkend proti Podhradí byl nejspíš náš poslední společný zápas, který se určitě povedl. Táta v prvním poločase přihrával na tři branky z toho mně na dvě, takže spokojenost.

Jinak pravidelně nastupujete za A-tým, který je třetí v I. B třídě, jaké jsou ambice?

V áčku máme ambice a chuť se do konce sezony umístit co nejvýše. Musíme přistupovat nadále k tréninkům a zápasům zodpovědně, jako se nám to daří. Se třetím místem bych sám byl spokojený.

V nedělním zápase proti Kosičkám jste střídal, ale i tak jste gólem pomohl k drtivé výhře 8:0, jednoznačný duel?

Po podzimní části, kdy se nám v Kosičkách zápas nepovedl, jsme věděli, že jsou nepříjemným soupeřem, ke kterému jsme přistoupili zodpovědně. Do prvního poločasu jsme dali dvě branky. V druhé půli po vstřelení třetího gólu se hra točila již více na útočící půlce a my si vytvořili další gólové šance.

Pojďme k vám. V kolika letech jste začal s fotbalem?

S fotbalem jsem začínal v pěti letech doma v Kopidlně.

Vzpomenete třeba na první trénink, který si vybavíte?

První trénink si již nevybavuji. (směje se) Ale hezkých momentů z fotbalového dětství bylo více než dost.

Máte nějaké fotbalové sny a cíle?

Dostat se s Kopidlnem do I. A třídy je pro mě cíl. Myslím, že s partou, kterou teď v kabině máme, je i reálný.

Co třeba váš nejlepší fotbalový okamžik?

Je jich více, které bych nazval nejhezčími. Mezi ně právě patří i zahrát si s tátou. Věřím, že podobné okamžiky budou do budoucna ještě přibývat.

Fandíte Spartě nebo Slavii? Jak dopadne letošní ročník první ligy?

Spartě! Doufám, že pohár poputuje na Letnou. V nadstavbové části to bude ještě zajímavé a jsem zvědavý, jak to letos dopadne.