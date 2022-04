Na duel jsme se museli dobře připravit, a to i po psychické stránce. Zápas předtím jsme výsledkově vůbec nezvládli. Jediné, od čeho jsme se mohli odpíchnout, byla předvedená hra v první polovině zápasu proti Třebši, což jsme také udělali. Nyní jsme se vyvarovali nesmyslných faulů, důrazně, ale čistě jsme dostupovali všechny souboje, byli jsme dominantnější na míči a vypracovali si šance, které jsme proměnili. Vše jsme splnili, proto se můžeme radovat z čistého konta a tří bodů.

Vzhledem k tabulkovému postavení se očekával vyrovnaný duel, v čem jste byli lepší?

To ano. Myslím si, že nikdo z nás nečekal tento výsledek. Věděli jsme, že to bude velmi těžké a náročné utkání s mnoha souboji. Soupeře jsme předčili dravostí, rychlostí, bojovností i důrazem.

Vy sám jste zaznamenal hattrick, s tím musí panovat spokojenost?

Jsem rád, i když skoro vždy je co zlepšovat (usmívá se). Teď na to musíme navázat v příštím kole a připsat si tři body, aby spokojenost panovala i nadále.

Popište vaše góly?

První gól jsem dával víceméně do prázdné branky. Míra Vidlička vybojoval „ztracený“ balón, který skluzem přes dva bránící hráče včetně gólmana poslal před bránu a já už jen hlavou doklepl do branky. Druhý gól jsem vsítil střelou na zadní tyč pod brankářovou rukou. K dokonání hattricku mě vyslal Jakub Kráčmer přihrávkou mezi obránce do otevřenější obrany. Stačilo mi pár rychlejších kroků a byl z toho samostatný nájezd na brankáře zakončený golem k tyči.

Kolik půjde za tohle galapředstavení do týmové kasičky?

Přesně nevím, to bych se musel podívat do našeho ceníku prémií a pokut. Ono po pár zápasech i trénincích se to nasčítá a někdy tam svítí pěkně vysoká částka, ale to k tomu patří (směje se).

Jak jste vítězství se spoluhráči oslavili?

Jelikož jsme hráli v neděli, tak na oslavy nebyl prostor. Navíc někteří po našem zápasu ještě vyrazili pomoct béčku, jak do hry, tak do hlediště do Českého Meziříčí. Ale užili jsme si první trénink plný pozitivní nálady a energie, to vidím jako dobrou oslavu. Adam Krejčí (v oranžovém)Zdroj: www.fotbalfoto.cz, archiv

V tabulce vám patří zatím deváté místo, jak takové postavení vnímáte?

Po nepřesvědčivém podzimu a zbytečných ztrátách jsme bohužel tam, kde jsme. Spokojeni s tím rozhodně být nemůžeme. Na jaře se budeme chtít zlepšit.

Kde byste chtěli být po odehrání všech zápasů?

Osobně si myslím, že když budeme pokračovat v tom, co předvádíme teď, tak bychom měli zakončit sezonu v první polovině tabulky.

V dalším kole hostíte předposlední Hejtmánkovice, co od zápasu čekáte?

Nic lehkého, stále nám budou chybět někteří kluci základní sestavy a další se bohužel zranili v Lípě. Uvidíme, co trenér vymyslí. Bude to hodně soubojové utkání, jak už u nás doma bývá zvykem. Konečně hrajeme doma, poženou nás fanoušci, a já věřím, že zvládneme vyhrát.