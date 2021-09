Trenér Východočechů Miroslav Koubek dal tentokrát prostor méně vytíženým hráčům. Hradec přesto na západě Čech nepřipustil žádné překvapení. Naopak výsledek je pro západočeský tým hrající divizní skupinu B ještě milosrdný, neboť řada šancí prvoligového mančaftu zůstala nevyužita.

FK Olympie Březová – FC Hradec Králové 0:2 (0:1). Branky: 23. a 70. Prekop. Rozhodčí: Machač – Vlček, Vyhnanovský. ŽK: 0:1 (Prekop). Diváci: 415. Hradec: Vízek – Novotný, Čech, Klíma, Harazim – Soukeník, Kateřiňák – Prekop, Kejř (46. Vlkanova), Rezek (46. Záviška) – Kubala.

„Zápas splnil to, co jsme od něj očekávali, a to, s čím jsme do něho šli. To znamená herní vytížení všech hráčů, co nehráli s Plzní, a postup, takže to se splnilo. Vypracovali jsme si spoustu šancí, ale myslím si, že jsme s nimi malinko hazardovali. Utkání jsme měli rozhodnout už v prvním poločase. Přesto jsme s předvedenou hrou spokojeni, byli jsme silní na míči, kombinovali jsme, vytvářeli jsme si šance a méně vytížení kluci splnili to, co od nich chceme,“ hodnotil duel Stanislav Hejkal, asistent trenéra Hradce.

„Takovéto pohárové zápasy jsou specifické, týmy z nižších soutěží se na vás dokáží vyhecovat. Sami jsme si to trošku zkomplikovali, že jsme nedali velké šance. Ale cíl je splněný a to je nejdůležitější,“ uvedl dvougólový střelec Erik Prekop. Poprvé skóroval přízemní ránou ze 30 metrů, kdy překvapil domácího brankáře. Podruhé se trefil přesně po centru z pravé strany. Hradečtí nyní mohou vyhlížet soupeře pro 3. kolo.