Miletín - K dalšímu důležitému utkání přivítali domácí hráči soupeře z Rudníku, který byl v tabulce 1. B třídy s pětibodovým náskokem na desáté pozici.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zdeněk Prager

SK Miletín – FC TJ Avon Rudník 6:1 (0:0). Domácí začali velmi aktivně a již v 2. minutě zahrozili rohovým kopem, úspěšný zákrok předvedl Rodr. V 9. minutě přišla první tutová šance zápasu, kdy milimetrový centr Kučery našel naskočeného Urbana, jehož hlavičku reflexivně vyrazil Rodr na roh. Hosté poprvé vystrčili růžky ve 12. minutě, kdy při výběhu na dlouhý míč pozdě zareagoval M. Kněžourek, Vachek trefil tyč a poskakující míč po brankové čáře uklidil do bezpečí Tůma. Příležitostí na obou stranách dost, ale gól v prvním poločase žádný.



Do druhého poločasu chtěli domácí nastoupit s odhodláním vyjádřit svoji herní převahu i brankově. A to se do puntíku podařilo. Již ve 49. minutě potáhl míč středem hřiště Krátký, před rudnickou brankou našel naběhnutého Urbana, který zamířil přesně ke vzdálenější tyči Rodrovy branky – 1:0. Hosté vzápětí odpověděli střelou Kasnara, kterou M. Kněžourek bezpečně kryl. V 52. minutě mířil Urban do břevna hostující branky. V 58. minutě vedl Miletín už o dvě branky, když centr Machačky našel hlavu snad nejmenšího hráče v domácím dresu Kňourka, který trefil výstavně – od spojnice branky zapadl míč do sítě hostující sítě – 2:0.



Domácí hráče však dvoubrankové vedení nepochopitelně uspokojilo a již po třech minutách za to byli tvrdě potrestáni. Zpětná přihrávka na úroveň domácí šestnáctky si našla Štemberku, který přízemní střelou snížil a vrátil hosty do hry – 2:1. A Rudník zlobil dál, domácí zcela vypadli z rytmu hry. A mohlo být ještě hůře, v 67. minutě zastavil na hranici velkého vápna pronikajícího Vachka Jirásko jen za cenu faulu, k míči se postavil matador Lev, který orazítkoval levou tyč Kněžourkovy branky.



Tento moment pravděpodobně rozhodl o osudu utkání, neboť s ním skončilo domácí trápení, kterému již v 71. minutě dal zapomenout Urban, když po rohu Machačky vsítil hlavou třetí branku domácích – 3:1. V 73. minutě jen těsně minul Machačka Rodrovu branku z přímého kopu. V 80. minutě po půlminutě na hřišti připravil Lánský střeleckou parketu pro Kňourka, na jehož přízemní střelu byl Rodr krátký – 4:1. Ještě veseleji bylo v 82. minutě, kdy Machačka zachytil špatnou rozehrávku hostující obrany a vyslal k hattricku Urbana, jehož levačka se nemýlila – 5:1.

Dvorní nahrávač Machačka se branky také dočkal, kdy po přiťuknutí L. Kněžourka v 84. minutě jeho spíše nepovedená střela zmátla Rodra natolik, že skákavý míč zastavila až síť hostující svatyně – 6:1. V nastaveném čase se mezi střelce snažili neúspěšně zapsat i střídající Kožíšek a hlavičkující Kučera, žel jim nebylo přáno.

Fakta – branky: 49., 71. a 82. Urban, 58. a 80 Kňourek, 84. Machačka – 61. Štemberka. Rozhodčí: Šmolka – Václavík, Homolová (všichni Hradec Králové). ŽK: 1:3. Diváků: 100.

SK Miletín: M. Kněžourek – Kučera, Tůma, Jirásko, Nosek – Horák (79. Lánský), Krátký, Machačka (85. Kožíšek), Nálevka – Urban (83. L. Kněžourek), Kňourek. (ma)